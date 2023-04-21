Rusya yanlışlıkla kendi kentini vurdu: Belgorod'da dev krater oluştu

Rusya’ya ait bir Sukhoi-34 süpersonik savaş uçağı, Ukrayna yakınlarındaki Belgorod şehrine yanlışlıkla ateş açtı.
Olayın ardından meydana gelen patlama nedeniyle 20 metre çapında bir krater oluştu.
Bölgeden gelen görüntülerde sokakta beton yığınları, hasar görmüş birkaç araba ve camları kırılmış binalar yer aldı.
Belgorod bölge valisi Vyacheslav Gladkov, kentte OHAL ilan ederken, patlama sonucu dört araba ve dört apartmanın hasar gördüğünü belirtti.
Gladkov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Tanrıya şükür ölü yok. Bir apartmanı tahliye ettik. 3 kişi yaralandı ve 20 metre çapında bir krater oluştu.” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın bir Su-34 süpersonik avcı-bombardıman uçağının yanlışlıkla Belgorod’a bir mühimmat boşalttığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ancak, bakanlık uçağın ne tür bir silah ateşlediğini belirtmedi.
Öte yandan Ukrayna yakınlarındaki Belgorod bölgesinde, Moskova'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmaya başlamasından bu yana sürekli patlama ve silah sesleri duyuluyor.
Sukhoi Su-34, Rus yapımı bir süpersonik savaş uçağıdır. İlk olarak 1990'ların ortalarında hizmete girmiştir ve Rusya Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır.
-Su-34, iki kişilik bir mürettebatı bulunan çift kokpitli bir savaş uçağıdır. Pilot ve silah sistem operatörü olmak üzere iki kişi tarafından yönetilir.
-Uçağın tasarımı, önceki nesil Su-27 ailesine dayanmaktadır, ancak Su-34, daha büyük bir gövde, genişletilmiş menzil ve daha fazla silah yükü taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahiptir.
-Geniş gövde, uçağın içine daha fazla yakıt taşımasına ve uzun menzil operasyonlarını desteklemesine olanak tanır. Uçağın kanatları orta kanat konfigürasyonunda yer alır ve uçağın daha düşük hızlarda uçabilmesine ve düşük irtifalarda daha fazla manevra kabiliyetine sahip olmasını sağlar.
- Su-34, düşük seviyeli uçuş yeteneklerine sahip olup, taktik nükleer silahlarla donatılabilir.
-Uçağın karmaşık elektronik harp sistemleri ve savunma sistemleri, düşmanın hava savunma sistemlerine karşı artırılmış bir hayatta kalma kabiliyeti sağlar.
-Uçağın geniş iç mekanı, mürettebatın uzun görevlerde daha konforlu çalışmasına ve operasyonel verimliliğin artmasına yardımcı olur.
-Sukhoi Su-34, çok yönlü bir savaş uçağı olarak geniş bir kullanım alanına sahip olup, stratejik ve taktik hava saldırıları, keşif, elektronik harp ve deniz operasyonları gibi birçok görevde kullanılabilir.