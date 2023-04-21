Rusya yanlışlıkla kendi kentini vurdu: Belgorod'da dev krater oluştu

TASARIM

-Su-34, iki kişilik bir mürettebatı bulunan çift kokpitli bir savaş uçağıdır. Pilot ve silah sistem operatörü olmak üzere iki kişi tarafından yönetilir.

-Uçağın tasarımı, önceki nesil Su-27 ailesine dayanmaktadır, ancak Su-34, daha büyük bir gövde, genişletilmiş menzil ve daha fazla silah yükü taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahiptir.

-Geniş gövde, uçağın içine daha fazla yakıt taşımasına ve uzun menzil operasyonlarını desteklemesine olanak tanır. Uçağın kanatları orta kanat konfigürasyonunda yer alır ve uçağın daha düşük hızlarda uçabilmesine ve düşük irtifalarda daha fazla manevra kabiliyetine sahip olmasını sağlar.