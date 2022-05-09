Rusya Zafer Günü'nü kutluyor

Rusya, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasını yendiği tarih olan 9 Mayıs'ı Zafer Günü olarak kutluyor. Rus lider Vladimir Putin başkent Moskova'daki törende konuşuyor. Putin, tören öncesi eski Sovyet Cumhuriyetleri'ne tebrik mesajı gönderdi, kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. Moskova sokaklarında askeri geçit törenleri düzenleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 09.05.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 09.05.2022 - 10:47

Rusya Zafer Günü'nü kutluyor - 1

Dünyanın gözü bugün Moskova'da. 9 Mayıs, İkinci Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin yıldönümü. bu yıl zaferin 77'inci yıldönümünü kutlayacak. Zafer Günü, Rusya'nın 'ya saldırısı nedeniyle bu yıl ayrı bir önem kazandı. Kızıl Meydan'da kutlamalar başladı.

Rusya Zafer Günü'nü kutluyor - 2

PUTİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı , Rusya Zefer Günü kutlamalarında açıklamalarda bulunuyor. Putin’in ifadelerinden satırbaşları;

Düşmanlarımızıa karşı savaştık. Donbas topraklarına ve Kırım’a girmek istiyorlardı. Kiev’in nükleer silah konuşlandırma planları vardı. İşte bu sebeple Rusya harekete geçti. Verilebilecek tek doğru karar buydu. Egemen ve demokratik bir ülkenin alabileceği kararı aldık. 

Rusya Zafer Günü'nü kutluyor - 3

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ABD atağa geçti. Batı’nın ahlaki çöküntüsü ve aynı şekilde zafer için çalışmış olan Rusların başarısını görmezden gelmeye çalıştı. Batı, Rusya’yı dinlemek istemedi, başka planları vardı.

Rusya Zafer Günü'nü kutluyor - 4

İkinci Savaşı sırasında hayatını kaybedenleri anıyoruz. Aynı şekilde 2014 yılında Odessa’da ölenleri ve Neo-nazilerin katlettiği insanları da anıyoruz.

Tabi ki hayatını kaybedenlerin ailelelerine de yardımcı olacağız. Yoğun çabaları için, vatanperver çabaları için onlara teşekkür ediyorum.

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Aralarında cephe bölgesinden, Donbas’tan gelen askerlerimiz. Batı’nın dini düşmanlık tohumları ekmeye çalıştığını gördük ama şimdi pek çok ülke Rusya’nın yanında mücadele ediyor.

Yaşasın silahlı kuvvetlerimiz, yaşasın Rusya !

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Rusya Zafer Günü'nü kutluyor - 8
Rusya Zafer Günü'nü kutluyor - 9

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