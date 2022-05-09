Rusya Zafer Günü'nü kutluyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybedenleri anıyoruz. Aynı şekilde 2014 yılında Odessa’da ölenleri ve Neo-nazilerin katlettiği insanları da anıyoruz.



Tabi ki hayatını kaybedenlerin ailelelerine de yardımcı olacağız. Yoğun çabaları için, vatanperver çabaları için onlara teşekkür ediyorum.