Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler

ZELENSKİ BATI'YA ÇAĞRI YAPTI

Zelenski, dün gece yaptığı video konuşmasında, kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi ve Batı'yı Moskova üzerinde daha fazla baskı kurmaya çağırdı.

Ukrayna lideri, “Rusya'nın verdiği tüm sözler füzeler, insansız hava araçları, bombalar ya da toplarla son buluyor. Diplomasi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.