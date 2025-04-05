Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler
Rus güçlerinin, Ukrayna lideri Zelenski'nin doğup büyüdüğü kent olan Kryvyi Rih'e düzenlediği balistik füze saldırısında 18 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin 9'unun çocuk olduğu bildirildi. Ukraynalı yetkilier, füzenin çocuk oyun alanının yakınındaki yerleşim bölgesine isabet ettiğini açıkladı.
Yetkililer, Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin memleketi Kryvyi Rih'e düzenlediği balistik füze saldırısında aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 18 kişinin öldüğünü açıkladı.
Dnipropetrovsk bölge valisi Sergiy Lysak, 61 kişinin de yaralandığını söyledi.