Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler

Rus güçlerinin, Ukrayna lideri Zelenski'nin doğup büyüdüğü kent olan Kryvyi Rih'e düzenlediği balistik füze saldırısında 18 kişi öldü. Hayatını kaybedenlerin 9'unun çocuk olduğu bildirildi. Ukraynalı yetkilier, füzenin çocuk oyun alanının yakınındaki yerleşim bölgesine isabet ettiğini açıkladı.

Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler - 1

Yetkililer, Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin memleketi Kryvyi Rih'e düzenlediği balistik füze saldırısında aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 18 kişinin öldüğünü açıkladı.

Dnipropetrovsk bölge valisi Sergiy Lysak, 61 kişinin de yaralandığını söyledi.

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Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler - 2

YERLEŞİM YERİNE İSABET ETTİ

Kryvyi Rih askeri idaresi başkanı Oleksandr Vilkul'a göre füze dün bir çocuk oyun alanının yakınındaki yerleşim bölgesine isabet etti.

Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış videolarda bir sokakta yatan cesetler görülürken, bir diğerinde gökyüzüne yükselen bir duman bulutu görülüyor.

Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler - 3

"EN KÖTÜ ACI"

Olay yerinden sosyal medyada paylaşılan videolarda alevler içinde bir araba dikkat çekerken, insanların bağırdığı duyuluyor.

Lysak Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 12 çocuğun yaralandığını belirterek, “Bu, en kötü düşmanınızın başına gelmesini istemeyeceğiniz türden bir acı” dedi.

Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler - 4

RUSYA: TOPLANTI YAPILAN RESTORANI VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı da açıklamasında, kentte birlik komutanlarının ve Batılı eğitmenlerin toplantı yaptığı bir restorana yüksek patlayıcılı füze ile hassas bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca Rusya'nın hava savunma birimlerinin gece boyunca 49 Ukrayna insansız hava aracını yakalayıp imha ettiğini bildirdi.

Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler - 5

ZELENSKİ BATI'YA ÇAĞRI YAPTI

Zelenski, dün gece yaptığı video konuşmasında, kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi ve Batı'yı Moskova üzerinde daha fazla baskı kurmaya çağırdı.

Ukrayna lideri, “Rusya'nın verdiği tüm sözler füzeler, insansız hava araçları, bombalar ya da toplarla son buluyor. Diplomasi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.

Rusya Zelenski'nin doğduğu yeri balistik füzeyle vurdu: Çocuk parkında cansız bedenler - 6
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