Rusya'da 2. terör saldırısını Ankara önledi: Saldırı planı deşifre edildi!

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Güvenlik kaynakları, uzun süredir tartışma konusu olan, Suriyeli sığınmacılar hakkında da bilgi verdi. Kaynaklar, "İçerdeki Suriyeliler eğer casusluk gibi faaliyetlere girerse o zaman tehdit olur. Şu an bir radikalleşme yok. Bu tür eğilimlerde olanları zaten ayıklayıp gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.