Rusya'da 2. terör saldırısını Ankara önledi: Saldırı planı deşifre edildi!
Terör örgütü DAEŞ Horasan'ın, Rusya'da bir konser salonuna düzenlediği terör saldırısında, 139 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, terör örgütü Rusya'da ikinci bir saldırı daha planladı. Ancak Ankara'nın istihbaratı ile bu saldırı önlendi.
Terör örgütü DAEŞ Horasan, Rusya'nın Başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlediği terör saldırısının ardından, ikinci bir saldır daha planlamıştı. Hedefte kalabalık bir alışveriş merkezi vardı.