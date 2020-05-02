Rusya'da 24 saatte 9 bin 623 kişi Covid 19 oldu

48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı. Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.

Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü.