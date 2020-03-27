Rusya'da 24 saatte en yüksek vaka sayısı (Corona virüs son durum)

ntv.com.tr 27.03.2020 - 11:31 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 12:07
Corona virüste vaka sayısı ve can kaybı artarken ülkeler hayatı tehdit eden virüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
VİDEO: VİRÜSÜ YENENLER ANLATTI
İşte corona virüste son durum...
Rusya, duyurduğu 196 yeni vaka ile birlikte 24 saatte en çok vaka duyurduğu günü yaşıyor.
Öte yandan virüsten ülkede son 24 saatte bir kişi hayatını kaybederek ölü sayısı 4'e yükseldi.
Son bilgilere göre, İtalya'da can kaybı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu.
Ülke genelinde bugün tespit edilen 4 bin 492 yeni vaka, son 4 gündür görülen kısmi düşüşün durduğunu ortaya koydu.
Söz konusu artış, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya’da tespit edilen 2 bin 543 yeni vakadan kaynaklandı.
Salgının merkezi Bergamo kentinde, vakaların açıklanandan daha fazla olduğunu öne sürülüyor.
VİDEO: İTALYA'DA SON DURUM
İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a ulaştı.
Vaka sayısı ise bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 587 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.
ABD'nin corona virüs salgınında 82 bin 179 vakayla Çin ve İtalya’yı geride bırakarak sıraya yerleşti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz günlerde "ABD virüsün yeni merkezi olabilir" uyarısında bulunmuştu.