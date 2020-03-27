Rusya'da 24 saatte en yüksek vaka sayısı (Corona virüs son durum)

Çin'in Wuhan şehrinde dünyaya yayılan corona virüs salgını dünya genelini tehdit etmeye devam ediyor. Son bilgilere göre dünya geneli vaka sayısı 530 bini aşarken can kaybı sayısı da 24 bine ulaştı. ABD vaka sayısında başta Çin ve İspanya'yı geride bırakırken Rusya en çok vaka duyurduğu günü yaşıyor.

ntv.com.tr 27.03.2020 - 11:31 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 12:07

Corona virüste vaka sayısı ve can kaybı artarken ülkeler hayatı tehdit eden virüse karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 

VİDEO: VİRÜSÜ YENENLER ANLATTI

İşte corona virüste son durum...

RUSYA'DA EN YÜKSEK GÜN 

Rusya, duyurduğu 196 yeni vaka ile birlikte 24 saatte en çok vaka duyurduğu günü yaşıyor.

Öte yandan virüsten ülkede son 24 saatte bir kişi hayatını kaybederek ölü sayısı 4'e yükseldi.    

İTALYA

Son bilgilere göre, İtalya'da can kaybı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu. 

Ülke genelinde bugün tespit edilen 4 bin 492 yeni vaka, son 4 gündür görülen kısmi düşüşün durduğunu ortaya koydu.

Söz konusu artış, ülkede en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Lombardiya’da tespit edilen 2 bin 543 yeni vakadan kaynaklandı. 

Salgının merkezi Bergamo kentinde, vakaların açıklanandan daha fazla olduğunu öne sürülüyor.

VİDEO: İTALYA'DA SON DURUM

İSPANYA

İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a ulaştı. 

Vaka sayısı ise bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 587 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.

ABD YENİ MERKEZ OLABİLİR Mİ?

ABD'nin corona virüs salgınında 82 bin 179 vakayla Çin ve İtalya’yı geride bırakarak sıraya yerleşti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz günlerde "ABD virüsün yeni merkezi olabilir" uyarısında bulunmuştu. 

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