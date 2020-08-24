Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı

Rusya'nın Kubinka kentinde 6. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2020" başladı.

Anadolu Ajansı 24.08.2020 - 06:03

Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 1

Rusya Savunma Bakanlığınca Kubinka şehrinde organize edilen Armiya-2020 Forumu kapsamında, askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar da düzenlendi.

Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 2

Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı tedbirlerin alındığı fuarda, Rusya Savunma Sanayisine ait ağır ve hafif silahlar yer aldı.

Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 3

Fuarda, Rus ordusunun kullandığı S-400 hava savunma füze sistemi, "Pantsir" orta menzilli uçaksavar sistemi, insansız hava araçları, tanklar ve helikopterler sergilendi.

Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 4

Yaklaşık 1500 işletmenin 28 binden fazla askeri teknik ürününü tanıttığı fuarda, çeşitli ülkelerin savunma sanayisinden de örnekler yer aldı.

Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 5

Forumun açılışında konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, forumun yeni projelerin oluşturulmasına vesile olacağı umudunu dile getirerek, "Güvene dayalı ilişkilerin kurulması ve ortaya çıkan zorluklara birlikte çözümün bulunması önemlidir" dedi.

Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 6

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da foruma 90'dan fazla ülkeden temsilcilerin katıldığını belirtti. 29 Ağustos'a kadar devam edecek forum kapsamında, 6. Uluslararası Ordu Oyunları-2020 de düzenleniyor.

Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 7
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 8
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 9
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 10
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 11
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 12
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 13
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 14
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 15
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 16
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 17
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 18
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 19
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 20
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 21
Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - 22

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER