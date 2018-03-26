Rusya'da AVM'de yangın faciası: 64 ölü
ntv.com.tr
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 41 çocuğun olduğu belirtiliyor.
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1Rusya’nın Sibirya bölgesinin Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya isimli alışveriş merkezinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
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2Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov, AVM yangınında yaşamını yitirenlerin sayısının 64'e yükseldiğini söyledi.
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3Yangın, dört katlı AVM'nin en üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başladı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, gökyüzü de dumanla kaplandı.
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4Yangın sırasında iki sinema salonu çöktü.
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ÖLENLERİN 41'İ ÇOCUKYangının gerçek boyutu daha sonra ortaya çıktı. Faciada ilk belirlemelere göre 64 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin 41'nin çocuk olduğu belirtildi. 10 çocuk ise hala kayıp. Yangında 44 kişi yaralandı. 10 kişi hala hastanede tutuluyor.
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6Hayatını kaybedenlerin çoğunun sinema ve çocuk oyun bölümünde oldukları bildirildi.
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7AVM'deki yangını söndürmek için 660 itfaiye ve kurtarma ekibi görev yaptı. Yangın 17 saatlik bir çalışma sonrası söndürüldü.
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8Öte yandan, yangının başladığı dükkanın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
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YANGIN SİBİRYA'DA ÇIKTIYangının çıktığı Kemerovo şehri Sibirya'da bulunuyor. Kemerovo Rusya'nın başkenti Moskova'nın 3 bin 600 kilometre doğusunda yer alıyor.
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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN TAZİYE MESAJIBaşbakan Binali Yıldırım, Rusya'da çoğu çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangınıyla ilgili Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.
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