Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Cossack köyü, kışa veda edilip baharın gelişinin kutlandığı halk festivali Maslenitsa kapsamında festivale ev sahipliği yapıyor. Yöresel kıyafetlerle gerçekleştirilen geleneksel dansların yanında geleneksel oyunlar oynayan yöre halkı, festivalin tadını çıkarıyor.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 1

Rusya'da bir hafta sürecek olan ve "Tereyağı Haftası" olarak da bilinen Maslenitsa Festivali başladı. Hem yerli halk hem de turistler baharın gelişini kutlamak için sokaklara döküldü.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 2

Geçmişi pagan dönemine kadar uzanan bayram, geleneksel olarak Büyük Perhiz başlamadan önce blini (krep) ve diğer zengin yiyeceklerle ziyafet çekilerek kutlanıyor.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 3

SOSYALLEŞME ZAMANI

Maslenitsa aynı zamanda Ruslar tarafından sosyalleşme, şarkı söyleme ve dans etme zamanı olarak görülüyor.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 4

Moskova'da en büyük kutlamalardan biri, geleneksel Rus yiyecekleri ve el sanatları satan satıcılarla büyük bir fuarın kurulduğu Tverskaya Meydanı'nda gerçekleşiyor.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 5

Meydan aynı zamanda kışın bitişini sembolize etmek üzere festivalin son gününde yakılacak olan Lady Maslenitsa'nın yüksek bir büstüne de ev sahipliği yapıyor.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 6

KREP SAVAŞI YAPILIYOR

Rusya'daki diğer şehirler de Maslenitsa'yı kendilerine özgü yöntemlerle kutluyor. Petersburg'da halk, takımların belirli bir süre içinde en çok krepi kimin çevirebileceğini görmek için yarıştığı bir "krep savaşına" katılıyor.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 7

Yaroslavl'da ise kutlamalar buz pateni, atlı araba gezintileri ve havai fişek gösterilerini içeriyor.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 8

Öte yandan, birçok Rus için Maslenitsa, yeni bir sezonun başlangıcını ve yenilenme zamanını temsil eden sevilen bir bayram.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 9

Bir Moskovalı, "Maslenitsa yaşamın, arkadaşlarla ve aileyle bir araya gelmenin ve uzun, karanlık bir kışın ardından baharın sıcaklığını ve ışığını karşılamanın bir kutlamasıdır." dedi.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 10

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Cossack köyünde de festivale kapsamında biçok etkinlik yapıyor.

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 11

İşte Maslenitsa kutlamalarından kareler...

Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 12
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 13
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 14
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 15
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 16
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 17
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 18
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 19
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 20
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 21
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 22
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 23
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 24
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 25
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 26
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 27
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 28
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 29
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 30
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 31
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 32
Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa - 33

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