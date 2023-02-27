Rusya'da "bahara merhaba" festivali: Maslenitsa

Rusya'da bir hafta sürecek olan ve "Tereyağı Haftası" olarak da bilinen Maslenitsa Festivali başladı. Hem yerli halk hem de turistler baharın gelişini kutlamak için sokaklara döküldü.
Geçmişi pagan dönemine kadar uzanan bayram, geleneksel olarak Büyük Perhiz başlamadan önce blini (krep) ve diğer zengin yiyeceklerle ziyafet çekilerek kutlanıyor.
Maslenitsa aynı zamanda Ruslar tarafından sosyalleşme, şarkı söyleme ve dans etme zamanı olarak görülüyor.
Moskova'da en büyük kutlamalardan biri, geleneksel Rus yiyecekleri ve el sanatları satan satıcılarla büyük bir fuarın kurulduğu Tverskaya Meydanı'nda gerçekleşiyor.
Meydan aynı zamanda kışın bitişini sembolize etmek üzere festivalin son gününde yakılacak olan Lady Maslenitsa'nın yüksek bir büstüne de ev sahipliği yapıyor.
Rusya'daki diğer şehirler de Maslenitsa'yı kendilerine özgü yöntemlerle kutluyor. Petersburg'da halk, takımların belirli bir süre içinde en çok krepi kimin çevirebileceğini görmek için yarıştığı bir "krep savaşına" katılıyor.
Yaroslavl'da ise kutlamalar buz pateni, atlı araba gezintileri ve havai fişek gösterilerini içeriyor.
Öte yandan, birçok Rus için Maslenitsa, yeni bir sezonun başlangıcını ve yenilenme zamanını temsil eden sevilen bir bayram.
Bir Moskovalı, "Maslenitsa yaşamın, arkadaşlarla ve aileyle bir araya gelmenin ve uzun, karanlık bir kışın ardından baharın sıcaklığını ve ışığını karşılamanın bir kutlamasıdır." dedi.
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Cossack köyünde de festivale kapsamında biçok etkinlik yapıyor.
İşte Maslenitsa kutlamalarından kareler...