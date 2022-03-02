Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanmasını isteyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 06:00

Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 1

Başkent Moskova ve St.Petersburg kentinde, 'nın 'ya saldırısına karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterilerine yüzlerce kişi katıldı.

Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 2

St.Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 3

Moskova'da da sokaklara dökülen göstericiler, Rus yönetimine savaşı durdurması ve barışı sağlaması çağrısında bulundu.

Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 4

Gösterilerin izinsiz olduğu uyarısında bulunan polis, gruptakilere sert müdahalede bulundu.

Gösterilerde 260'tan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 5

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta saldırmasından bu yana ülke genelinde gösteriler devam ediyor.

Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 6
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 7
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 8
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 9
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 10
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 11
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 12
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 13
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 14
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 15
Rusya'da barış isteyenlerin gösterileri sürüyor: 260'tan fazla gözaltı var - 16

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