Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir?

Rus yetkililer, St Petersburg'da bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden savaş yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarsky'nin katillerini ararken bir kadını gözaltına aldıklarını duyurdu.
26 yaşındaki Darya Trepova’nın İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde olduğu belirtildi.
Rus medyası ayrıca Trepova’nın Tatarsky'ye patlamadan kısa bir süre önce küçük bir heykel verdiğini ve bunun içinde bir patlayıcı bir cihaz gizlenmiş olabileceği yönünde tarışmalar olduğunu bildirdi. Yetkililer, Rusya'nın ikinci büyük şehrinin merkezindeki saldırıyı "yüksek profilli bir cinayet" olarak soruşturduklarını açıkladı.
Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Trepova, annesi ve kız kardeşinin sorgulanmasından saatler sonra gözaltına alındı. Trepova'nın geçen yıl Şubat ayında düzenlenen savaş karşıtı bir protestonun ardından birkaç gün gözaltında tutulduğu aktarıldı.
Diğer taraftan, patlamanın gerçekleştiği Neva Nehri yakınlarındaki Street Food Bar No 1 adlı kafenin, bir zamanlar Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut'taki çatışmaların çoğunda yer alan Rusya'nın Wagner paralı asker grubunu yöneten Yevgeny Prigozhin'e ait olduğu ortaya çıktı.
Prigozhin, gerçek adı Maxim Fomin olan Tatarsky'yi, gece geç saatlerde Bakhmut'taki belediye binasına bayrak dikerken görüldüğü videoda andı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının destekçisi olan Tatarsky, yarım milyondan fazla takipçisi olan tanınmış bir blog yazarıydı.
Öte yandan Rusya, Tatarsky'nin öldüğü ve 31 kişinin yaralandığı patlamadan Ukrayna'nın sorumlu olduğunu öne sürdü. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Vladlen Tatarsky'nin öldürülmesinin Ukrayna özel servisleri tarafından 'planlandığını' ve bunun bir 'terör eylemi' olduğunu iddia etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mykhailo Podolyak ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'da örümceklerin bir kavanozda birbirlerini yiyiorlar Rusya içerisindeki siyasi çatışmanınerör eylemlerine'dönüştü." ifadelerini kullandı.
Rusya'daki terörle mücadele yetkilileri, patlamanın Ukrayna özel servisleri tarafından planlandığını ve Navalny Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'ndan çeşitli isimlerin olayın gerçekleşmesine yardım ettiğini öne sürdü.
Üst düzey Rus yetkililer arasındaki yolsuzluğu araştıran ve kar amacı gütmeyen grup, şu anda Rusya'da dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık iddiasıyla hapis cezasını çekmekte olan muhalefet lideri Alexei Navalny tarafından kuruldu.
Yetkililer Trepova'nın daha önce "yabancı ajan" ilan edilen ve Rusya'da yasaklanan grubun destekçisi olduğunu iddia etti.