Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir?

Rus medyası ayrıca Trepova’nın Tatarsky'ye patlamadan kısa bir süre önce küçük bir heykel verdiğini ve bunun içinde bir patlayıcı bir cihaz gizlenmiş olabileceği yönünde tarışmalar olduğunu bildirdi. Yetkililer, Rusya'nın ikinci büyük şehrinin merkezindeki saldırıyı "yüksek profilli bir cinayet" olarak soruşturduklarını açıkladı.