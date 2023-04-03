imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir?

Rusya, dün bir kafede meydana gelen patlama esnasında hayatını kaybeden savaş yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarsky'nin ölümüne ilikin İlk gözaltının yapıldığını duyurdu. 26 yaşındaki Darya Trepova’nın daha önce ülkenin arananlar listesinde olduğu ve şu anda hapiste olan muhalif Alexei Navalny'nin destekçisi olduğu öne sürüldü. Rusya ayrıca patlamanın Ukrayna'nın önderliğinde gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğunu iddia etti.

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 1

Rus yetkililer, St Petersburg'da bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden savaş yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarsky'nin katillerini ararken bir kadını gözaltına aldıklarını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 2

26 yaşındaki Darya Trepova’nın İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde olduğu belirtildi. 

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 3

Rus medyası ayrıca Trepova’nın Tatarsky'ye patlamadan kısa bir süre önce küçük  bir heykel verdiğini ve bunun içinde bir patlayıcı bir cihaz gizlenmiş olabileceği yönünde tarışmalar olduğunu bildirdi. Yetkililer, Rusya'nın ikinci büyük şehrinin merkezindeki saldırıyı "yüksek profilli bir cinayet" olarak soruşturduklarını açıkladı.

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 4

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ SORGULANDI

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Trepova, annesi ve kız kardeşinin sorgulanmasından saatler sonra gözaltına alındı. Trepova'nın geçen yıl Şubat ayında düzenlenen savaş karşıtı bir protestonun ardından birkaç gün gözaltında tutulduğu aktarıldı. 

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 5

KAFENİN BİR ZAMANLAR WAGNER LİDERİNE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diğer taraftan, patlamanın gerçekleştiği Neva Nehri yakınlarındaki Street Food Bar No 1 adlı kafenin, bir zamanlar Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut'taki çatışmaların çoğunda yer alan Rusya'nın Wagner paralı asker grubunu yöneten Yevgeny Prigozhin'e ait olduğu ortaya çıktı. 

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 6

Prigozhin, gerçek adı Maxim Fomin olan Tatarsky'yi, gece geç saatlerde Bakhmut'taki belediye binasına bayrak dikerken görüldüğü videoda andı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının destekçisi olan Tatarsky, yarım milyondan fazla takipçisi olan tanınmış bir blog yazarıydı.

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 7

RUSYA: PATLAMA UKRAYNA'NIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR TERÖR EYLEMİ

Öte yandan Rusya,  Tatarsky'nin öldüğü ve 31 kişinin yaralandığı patlamadan Ukrayna'nın sorumlu olduğunu öne sürdü.  Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Vladlen Tatarsky'nin öldürülmesinin Ukrayna özel servisleri tarafından 'planlandığını' ve bunun bir 'terör eylemi' olduğunu iddia etti.

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 8

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mykhailo Podolyak ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'da örümceklerin bir kavanozda birbirlerini yiyiorlar Rusya içerisindeki siyasi çatışmanınerör eylemlerine'dönüştü." ifadelerini kullandı.

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 9

DARYA TREPOVA KİMDİR?

Rusya'daki terörle mücadele yetkilileri, patlamanın Ukrayna özel servisleri tarafından planlandığını ve Navalny Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'ndan çeşitli isimlerin olayın gerçekleşmesine yardım ettiğini öne sürdü.

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 10

Üst düzey Rus yetkililer arasındaki yolsuzluğu araştıran ve kar amacı gütmeyen grup, şu anda Rusya'da dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık iddiasıyla hapis cezasını çekmekte olan muhalefet lideri Alexei Navalny tarafından kuruldu.

Rusya'da bombalı saldırı sonrası ilk gözaltı: Darya Trepova kimdir? - 11

Yetkililer Trepova'nın daha önce "yabancı ajan" ilan edilen ve Rusya'da yasaklanan grubun destekçisi olduğunu iddia etti.

DAHA FAZLA GÖSTER