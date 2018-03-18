Rusya'da halk sandık başında
Anadolu Ajansı, Reuters, AP
Rusya’da halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.
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Rusya’da halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.
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Oy kullanma işlemi ilk olarak Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka ve Çukotka bölgelerinde dün akşam başladı.
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Milyonlarca Rus vatandaşı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 6 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından göreve yeni gelecek ismi belirleyecek.
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Putin dışında seçimde yarışan adaylar şöyle: Rus sosyetesinin tanınan isimlerinden Kseniya Sobçak, Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya'nın Komünistleri’nden Maksim Suraykin, Rusya Halk Birliği’nden Sergey Baburin, Büyüme Partisi'nden Boris Titov ve liberal Yabloko Partisi'nnden Grigoriy Yavlinskiy.
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518 yıldır iktidarda olan Putin’in sandıktan zaferle çıkması bekleniyor.
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Seçimlerde hiçbir adayın oyların yeterli çoğunluğunu kazanamaması halinde üç hafta sonra seçimlerin ikinci turu düzenlenecek.
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Rusya genelinde saat 08.00'de açılan sandıklar, bu akşam 20.00'de kapanacak.
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