Rusya'da "Müslümanların Gururu" Camisi ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
21.12.2025 15:12
AA
Rusya’da İslam dinin sembol yapılarından biri olan, Hazreti Muhammed’in adını alan “Müslümanların Gururu” Camisi, ibadet ve ziyaret amacıyla misafirlerin ilgisini çekiyor.
ORTA ASYA'NIN İZLERİNİ TAŞIYOR
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Şali şehrinde bulunan Hazreti Muhammed Müslümanların Gururu Camisi, modern mimari anlayış ile geleneksel İslam estetiğini bir araya getiriyor. Mimari yapısı ihtişamlı kubbeleri ve detayla süslenmiş minareleriyle dikkat çekiyor. Özbek mimar tarafından tasarlanan konseptiyle Orta Asya İslam mimarisinin izlerini taşıyan caminin genel tasarımında, Semerkant ve Buhara başta olmak üzere Orta Asya’daki klasik İslam mimarisine özgü kubbe oranları, simetrik planlama ve süsleme anlayışı öne çıkıyor.
İÇ MİMARİSİNE ÇOK ÖZEN GÖSTERİLDİ
Caminin iç dekorasyonunda kullanılan hat sanatı, geometrik motifler ve klasik İslam süslemeleri, ziyaretçilere estetik bir bütünlük sunarken, geniş ve kolonsuz ana ibadet alanı ile güçlü akustik yapısı, cemaatle kılınan namazlarda önemli bir işlev görüyor. Geniş avlusu ve çevre düzenlemesiyle de büyük organizasyonlara ve dini günlerdeki yoğun katılımlara uygun bir alan sağlıyor.
YALNIZCA İBADETHANE DEĞİL KÜLTÜR NOKTASI
Hazreti Muhammed Müslümanların Gururu Camisi, yalnızca ibadet edilen bir mekan olmanın ötesinde, Rusya’yı ziyaret eden Müslüman turistler için önemli bir nokta halinde olduğu görülüyor. Yıl boyunca farklı ülkelerdwen gelen Müslümanların hem dini hem de kültürel merkezi oluyor. Rehberli ziyaretler ve açık alan düzenlemeleri sayesinde, İslam kültürüne ilgi duyan gayrimüslim ziyaretçiler için de bilgilendirici bir rol alıyor.