Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı

Muhalif lider Navalni'nin destekçileri, Rusya'nın birçok kentinde gösteriler düzenledi. Bini aşkın gösterici gözaltına alındı.

İHA - Reuters 21.04.2021 - 23:55

Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 1
Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin cezaevinden salıverilmesi için yapılan gösterilerde polis binden fazla göstericiyi gözaltına aldı.
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 2
Navalni'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde 3 hafta önce açlık grevine başlaması ve ardından hastaneye kaldırılması üzerine destekçileri sokaklara inmişti.
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 3
Göstericiler bugün ülkenin 75'ten fazla şehrinde sokaklara dökülmüş, akşam saatlerine doğru gözaltı sayısı 500'e yaklaşmıştı. Ülkenin batı kentlerinde ise göstericiler saat 19:00'da sokağa inmişti.
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 4
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın gösterilerin yasal olmadığı yönündeki tüm uyarılara rağmen sokaklara çıkan göstericiler, "Navalni'ye özgürlük, Putin defol" sloganları attı.
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 5
St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde ise akşam saatlerinde hareketlilik başladı. Polis, Kremlin Sarayı'nın çevresini abluka altına alarak giriş ve çıkışları kapattı. Protestocular ise Puşkin Meydanı ve yakınındaki caddelerde toplanarak gösterilere başladı.
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 6
Moskova ve St. Petersburg'taki gösterilere polis müdahale ederken, ülke genelinde şu ana kadar toplamda bini aşkın göztericinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 7
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 8
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 9
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 10
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 11
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 12
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 13
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 14
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 15
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 16
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 17
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 18
Rusya'da Navalni protestolarında gözaltı sayısı bini aştı - 19

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