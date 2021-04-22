Rusya’da Navalny protestoları: Bin 700’den fazla kişi gözaltına alındı

ntv.com.tr 22.04.2021 - 12:06
Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevinden salıverilmesi ve uygun tıbbi bakım alması için yapılan gösterilerde polis bin 700’den fazla göstericiyi gözaltına aldı.
Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklu bulunduğu cezaevinde 3 hafta önce açlık grevine başlaması ve ardından hastaneye kaldırılması üzerine Navalny destekçileri Rusya’nın birçok şehrinde sokaklara indi.
Muhalefet liderininin destekçileri birçok şehirde gösteri düzenlerken, düzinelerce Rus şehrinde gösteriler düzenledi ve en büyük mitingler Moskova'da yapıldı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın gösterilerin yasal olmadığı yönündeki tüm uyarılara rağmen sokaklara çıkan göstericiler, "Navalny'ye özgürlük, Putin defol" sloganları atarak Navalny'nin tutuklanmasını protesto etti.
Muhalefet protestolarında gözaltına alınanları takip eden OVD-Bilgi izleme grubu, polisin Perşembe sabahı "97 şehirde bin 783'ten fazla kişiyi" gözaltına aldığını söyledi.
Rusya'da izinsiz gösterilere katılmak para cezasına veya birkaç gün hapis cezasına neden olabilirken gözaltıların çoğu (805) polisin kalabalığı şok çubuklarıyla şiddetli bir şekilde dağıttığı Saint Petersburg'da gerçekleşti.
Navalny'nin basın sekreteri Kira Yarmysh, gözaltına alınanlar arasında yer alırken insanları izinsiz mitinglere katılmaya çağırdığı için 10 günlük hapis cezasına çarptırıldı.
Navalny’nin yardımcısı Lyubov Sobol’un da Moskova'daki miting öncesinde gözaltına alındığı bildirilirken bugün mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.
Navalny'nin siyasi nedenlerden dolayı tutuklandığını savunan göstericiler bugün ülkenin 75'ten fazla şehrinde sokaklara dökülmüş, akşam saatlerine doğru gözaltı sayısı bine yaklaşmıştı. Ülkenin batı kentlerinde ise göstericiler saat 19.00 itibarıyla sokağa inmişti.
Rusya'nın batı şehirleri olan St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde ise akşam saatlerinde hareketlilik başladı. Polis, Kremlin Sarayı'nın çevresini abluka altına alarak giriş ve çıkışları kapattı.
Protestocular ise Puşkin Meydanı ve yakınındaki caddelerde toplanarak gösterilere başladı. Moskova ve St. Petersburg'taki gösterilere polis müdahale ederken, ülke genelinde şuana kadar toplamda bin 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.