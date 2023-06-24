Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar

"KİŞİSEL HIRSLAR İHANETE YOL AÇTI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner paralı asker grubunun kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'i 'vatana ihanet, silahlı isyana teşebbüs ve ülkeyi arkadan bıçaklamakla' suçladı.

"İsyanı organize etmeye çalışan, ülkeyi anarşiye, kardeş katliamına, sonunda yenilgiye ve teslime sürükleyenler, çatışmalarda yan yana savaşan ve ölen Wagner savaşçılarına da ihanet etti." diyen Putin, şunları kaydetti:



"Herhangi bir iç kargaşa, devletimiz ve ulus olarak bizler için ölümcül bir tehdittir. Bu, Rusya ve halkımızın darbedilmesi anlamına geliyor. Vatanımızı böyle bir tehditten korumaya yönelik eylemlerimiz sert olacak. Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacak, hem hukuk hem de halkımızın karşısında cevap verecek."



Rusya Silahlı Kuvvetlerine ve diğer devlet organlarına bu konuda gerekli talimatların verildiğini vurgulayan Putin, Moskova şehri ve Moskova bölgesi dahil bazı bölgelerde teröre karşı ek önlemlerin alındığını dile getirdi.



Ülkesinin Rostov-Na-Donu kentindeki durumun "zor" olduğunu ve buradaki sivil ve askeri yönetim organlarının faaliyetlerinin engellendiğine dikkati çeken Putin, oluşan durumun istikrara kavuşturulması konusunda kararlı adımların atılacağını söyledi.



