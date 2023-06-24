Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar
Dünyanın gözü kulağı Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlarda. Rus paramiliter örgütü yönetime karşı isyan başlattı. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini öne sürdü. Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirdi.
Ukraya - Rusya savaşında önemli bir rol oynayan Wagner paralı asker grubunun lideri Prigojin ve Rus Lideri Putin arasında kriz çıktı. Ukrayna- Rusya savaşında önemli bir rol oynayan Wagner paralı asker grubunun lideri Prigojin ve Rus Lideri Putin arasında kriz çıktı. Peki, iki lider arasında gerilim nasıl başladı?