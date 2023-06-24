Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar

Dünyanın gözü kulağı Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlarda. Rus paramiliter örgütü yönetime karşı isyan başlattı. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini öne sürdü. Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirdi.

Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar - 1

Ukraya - Rusya savaşında önemli bir rol oynayan Wagner paralı asker grubunun lideri Prigojin ve Rus Lideri Putin arasında kriz çıktı. Ukrayna- Rusya savaşında önemli bir rol oynayan Wagner paralı asker grubunun lideri Prigojin ve Rus Lideri Putin arasında kriz çıktı. Peki, iki lider arasında gerilim nasıl başladı?

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Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar - 2

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

BBC'den Paul Kirby'nin haberine göre, Prigojin aylardır Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında hayati bir rol oynadı ve Wagner paralı asker grubuna, özellikle Rus hapishanelerinden binlerce kişiyi dahil etti.

Uzun süredir Rusya lideri Putin’in yakın bir müttefiki olan Prigojin, komuta kademesiyle açıktan sorun yaşıyordu ve bu şimdi bir isyana dönüştü. Komuta kademesini cephane kıtlığı nedeniyle suçlayan Prigojin orduyu, Ukrayna’daki adamlarına yönelik ölümlü bir füze saldırısından sorumu tuttu ve ordu bu iddiayı reddetti.

Rusya’nın güneyindeki Rostov’a geçen Wagner güçlerinin askeri tesislerin kontrolünü ele geçirdiğini iddia ediyor.




Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar - 3

PRİGOJİN'İN İDDİALARI

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi.

Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulundu.

Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar - 4

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti:

"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar - 5

"KİŞİSEL HIRSLAR İHANETE YOL AÇTI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner paralı asker grubunun kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin'i 'vatana ihanet, silahlı isyana teşebbüs ve ülkeyi arkadan bıçaklamakla' suçladı. 

"İsyanı organize etmeye çalışan, ülkeyi anarşiye, kardeş katliamına, sonunda yenilgiye ve teslime sürükleyenler, çatışmalarda yan yana savaşan ve ölen Wagner savaşçılarına da ihanet etti." diyen Putin, şunları kaydetti:

"Herhangi bir iç kargaşa, devletimiz ve ulus olarak bizler için ölümcül bir tehdittir. Bu, Rusya ve halkımızın darbedilmesi anlamına geliyor. Vatanımızı böyle bir tehditten korumaya yönelik eylemlerimiz sert olacak. Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacak, hem hukuk hem de halkımızın karşısında cevap verecek."

Rusya Silahlı Kuvvetlerine ve diğer devlet organlarına bu konuda gerekli talimatların verildiğini vurgulayan Putin, Moskova şehri ve Moskova bölgesi dahil bazı bölgelerde teröre karşı ek önlemlerin alındığını dile getirdi.

Ülkesinin Rostov-Na-Donu kentindeki durumun "zor" olduğunu ve buradaki sivil ve askeri yönetim organlarının faaliyetlerinin engellendiğine dikkati çeken Putin, oluşan durumun istikrara kavuşturulması konusunda kararlı adımların atılacağını söyledi.

Rusya'da neler oluyor, iç savaş mı çıktı? Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşananlar - 6

Putin, devlet başkanı olarak ülkedeki anayasal düzenin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için elinden geleni yaptığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Askeri isyanı düzenleyen ve hazırlayan, silah arkadaşlarına karşı silah kaldıran, Rusya'ya ihanet etti. Onlar, bunun için cevap verecek. Bu suça sürüklenenleri de büyük, trajik ve ölümcül bir hata yapmamaya ve suç içerikli eylemlerde yer almaktan vazgeçmeye çağırıyorum. Bizim için değerli ve kutsal olanı koruyacağımıza ve savunacağımıza, vatanımızla birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve daha güçlü olacağımıza inanıyorum."

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