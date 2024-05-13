Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidardaki yeni döneminde savunma bakanlığında değişikliğe gitti. Sergey Şoygu'yu görevden alarak Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getiren Putin, savunma bakanlığı için ise eski başbakan yardımcısı ve ekonomist Andrey Belousov'u önerdi. Peki Putin'in bu kritik adımı nasıl okunmalı?
Ukrayna Savaşı sürerken, iktidardaki 5. dönemine başlayan Putin, kritik bir kararla savunma bakanını değiştirdi.
Peki 12 yıldır Rusya Savunma Bakanlığı görevini yürüten Sergey Şoygu neden görevden alındı?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oyuncu değişikliği Ukrayna'da savaşın kaderini nasıl etkileyecek?