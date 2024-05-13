Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı

Şoygu'nun yerine teknokrat bir isim olan Andrey Belousov layık görüldü. Belousov, 2020'den bu yana ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Uzun yıllar Putin'in de ekonomi danışmanlığını yapmış olan Belousov, önceki savunma bakanları gibi asker kökenli değil. Daha önce Rus istihbarat servislerinde de görev yapmamış.