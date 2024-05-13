Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidardaki yeni döneminde savunma bakanlığında değişikliğe gitti. Sergey Şoygu'yu görevden alarak Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getiren Putin, savunma bakanlığı için ise eski başbakan yardımcısı ve ekonomist Andrey Belousov'u önerdi. Peki Putin'in bu kritik adımı nasıl okunmalı?

Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 1

Ukrayna Savaşı sürerken, iktidardaki 5. dönemine başlayan Putin, kritik bir kararla savunma bakanını değiştirdi.

Peki 12 yıldır Rusya Savunma Bakanlığı görevini yürüten Sergey Şoygu neden görevden alındı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oyuncu değişikliği Ukrayna'da savaşın kaderini nasıl etkileyecek?

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Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 2

Sergey Şoygu, Rus paralı asker grubu Wagner'in eski patronu Yevgeni Prigojin'in Moskova'ya yürürken hedefindeki isimdi. Prigojin, Şoygu'yu Ukrayna'da binlerce Rus askerinin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un da rüşvetle suçlanıp tutuklanması belki de bardağı taşıran son damla oldu. İtibarı zedelenen Şoygu görevden alındı.

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Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 3

Şoygu'nun yerine teknokrat bir isim olan Andrey Belousov layık görüldü. Belousov, 2020'den bu yana ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Uzun yıllar Putin'in de ekonomi danışmanlığını yapmış olan Belousov, önceki savunma bakanları gibi asker kökenli değil. Daha önce Rus istihbarat servislerinde de görev yapmamış.

Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 4

Uzmanlar, kararın Putin'in savaş ekonomisine verdiği öneme işaret ettiği görüşünde. Yeni dönemde Rusya'nın savunma bütçesini, mevcut hükümet harcamalarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturacak şekilde artırmayı planladığı belirtiliyor.

Belousov isminin, askeri harcamalarda etkinliği artırabilmek ve yerli savunma sanayisini güçlendirebilmek için ön plana çıktığı öne sürülüyor. Kararın, Ukrayna'ya karşı yıllarca sürecek bir savaşa hazırlığın göstergesi olduğu yorumları da yapılıyor.

Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 5

Eski Savunma Bakanı ve Putin'in yakın müttefiki olarak bilinen Sergey Şoygu ise Rusya Güvenlik Konseyi'nin başına atandı.

Atamanın bir tenzil-i rütbe olup olmadığı henüz belirsizliğini korurken, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un görevde kalması savaş alanında askerin gücünün pekiştirilmesi olarak yorumlandı.

Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 6
Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 7
Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 8
Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 9
Rusya'da neler oluyor? Putin'den Belousov kararı - 10
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