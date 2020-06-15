Rusya'da okula silahlı saldırı hazırlığındaki 15 yaşındaki çocuğun üzerinden cephanelik çıktı

İLK İFADESİ KAN DONDURDU

Gözaltına alınan şüpheli çocuğun ilk ifadesinde amacının, bir eğitim kurumunun personellerine ve daha önce sorun yaşadığı bir öğrenciye yönelik saldırı düzenlemek olduğu kaydedildi. Yasa dışı patlayıcı madde üretimi suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen çocuk zanlı hakkında, ‘2 ya da daha fazla kişiye yönelik cinayet planlamak’ maddesinden de dava açılabileceği belirtildi.