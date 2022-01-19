Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı

Rusya'da Ortodokslar, Epifani Bayramı'nda soğuk havaya rağmen suya girip haç çıkardı. Törene katılanlardan Ekaterina Anasyeva, "Bu bayramda, herkesin birbirine iyi şekilde davranmasını ve saygı duymasını dilerim. Bu şekilde ancak her şey güzel olabilir" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 12:17

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 1

Başta başkent Moskova olmak üzere, ülkenin çeşitli bölgelerinde Epifani Bayramı gecesinde tören düzenlendi.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 2

Güne özel dini ayinlerin yapıldığı törene, yüzlerce kişi katıldı.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 3

Rus Ortodokslar, bu kutlamalarda soğuk havaya rağmen haç çıkarmak için havuzlar, göller ve ırmaklarda açılan suya girip çıktı.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 4

"Vaftiz Bayramı" olarak da adlandırılan günde, suyun kutsal ve sağlık için yararlı olduğuna inanılıyor.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 5

Epifani Bayramı’nda geleneksel olarak Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de suya girip çıkması bekleniyor.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 6

"SUYA GİRİP ÇIKMAK SAĞLIK İÇİN YARALI"

Törene katılanlardan Sergey Dobreyer, yaptığı açıklamada, 14 yaşından beri Epifani Bayramı'nda suya girip çıktığını söyledi.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 7

Dobreyer, "Her seferinde içimde yenilenme hissi oluşuyor. Bu vücut için hoş bir stres. Soğuk algınlığını hiç yaşamıyorum. Tüm vatandaşlara, suya girip çıkmayı öneriyorum. Bu sağlık için yararlıdır" dedi.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 8

Ekaterina Anasyeva da çocukluğundan beri bu bayramı kutladığını ancak ilk kez suya girip çıktığını belirterek "Bu bayramda, herkesin birbirine iyi şekilde davranmasını ve saygı duymasını dilerim. Bu şekilde ancak her şey güzel olabilir" dedi.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 9

Maksim Gurov da törende olumlu duygular yaşadığını belirterek herkesin Epifani Bayramı'nı kutladı ve sağlıklı ve mutlu olmasını diledi.

Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 10
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 11
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 12
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 13
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 14
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 15
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 16
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 17
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 18
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 19
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 20
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 21
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 22
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 23
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 24
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 25
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 26
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 27
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 28
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 29
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 30
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 31
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 32
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 33
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 34
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 35
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 36
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 37
Rusya'da Ortodoksların Epifani Bayramı törenle kutlandı - 38

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