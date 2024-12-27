Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi

Rusya ile Kırım Yarımadası arasında yer alan Kerç Boğazı'nda bir tankerin batması diğerinin kara oturmasıyla denize sızan petrolü temizleme çalışmaları sürüyor. Rusya, sızıntının etkilendiği bölgede acil durum ilan etti.Bölgenin son yılların en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya olabileceğine dikkat çekilmişti.

Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi - 1

Rusya, Karadeniz'de petrol kirliliğiyle mücadele etmeyi sürdürüyor

Kerç Boğazı'nda 15 Aralık'ta iki tankerin batması sonucu denizde geniş bir alana petrol yayıldı.

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Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi - 2

Kirlilikten en çok etkilenen yerlerden birisi popüler tatil beldesi Anapa.

Temizleme çalışmalarına gönüller de destek veriyor.

Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi - 3

Gönüllülerden biri, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama yeterli kamyon yok. Kalıntıların biriktirildiği torbaların toplanabilmesi için kamyonlara ihtiyaç var." diye konuştu.

Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi - 4

Rusya Acil Durumlar bakanlığı Krasnodar bölgesinde şimdiye kadar 40 kilometrelik kıyıların petrolden temizlendiğini duyurdu.

10 bin kişi temizlik çalışmalarına katılırken petrole bulanan 21 bin ton kumun toplandığı belirtiliyor.

Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi - 5

Denizdeyse 24 kilometre karelik alan tarandı. Ancak kirliliğin boyutunun ne kadar olduğu hala tam olarak tespit edilebilmiş değil.

Balıkların yanı sıra su kuşlarının da etkilendiğine dikkat çekiliyor.

Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi - 6

Rusya ile Kırım Yarımadası arasında yer alan Kerç Boğazı'nda 15 Aralık'ta bir petrol tankeri şiddetli fırtınada batmış, diğeriyse karaya oturmuştu.

Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi - 7

50 yılı aşkın bir süredir kullanımda olan iki tankerin toplam 62 bin varil petrol taşıdığı açıklanmıştı.

Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi - 8

Bölgenin son yılların en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya olabileceğine dikkat çekilmişti.

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