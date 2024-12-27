Rusya'da petrol sızıntısı: Bölgede acil durum ilan edildi
Rusya ile Kırım Yarımadası arasında yer alan Kerç Boğazı'nda bir tankerin batması diğerinin kara oturmasıyla denize sızan petrolü temizleme çalışmaları sürüyor. Rusya, sızıntının etkilendiği bölgede acil durum ilan etti.Bölgenin son yılların en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya olabileceğine dikkat çekilmişti.
Rusya, Karadeniz'de petrol kirliliğiyle mücadele etmeyi sürdürüyor
Kerç Boğazı'nda 15 Aralık'ta iki tankerin batması sonucu denizde geniş bir alana petrol yayıldı.