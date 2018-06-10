Rusya'da 'renkli koşu'
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Rusya'nın başkenti Moskova'da ''Color Run'' adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi. Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti. Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu.
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1Rusya'nın başkenti Moskova caddeleri, eğlence ve sporu bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
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25 kilometrelik parkur boyunca koşan Ruslar, belirli bölgelerde ve bitiş çizgisinde boyalarla karşılandı.
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3Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti.
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4Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu.
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5İşte Moskova sokaklarını 'renklendiren' festivalden eğlenceli kareler...
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