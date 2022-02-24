Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri)

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından, savaş karşıtı protesto gösterileri ülkenin 47 kentine yayıldı. Gözaltına alınanların sayısı bini buldu. Dünyaca ünlü Rus satranç oyuncusu Kasparov, ülkesini eleştirdi. Kasparov, "Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullandı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 22:09 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 23:05

Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 1

'nın başkenti Moskova'da, ülkenin 2. büyük kenti St. Petersburg ve önde gelen diğer şehirlerde, Devlet Başkanı 'in kararıyla Ukrayna'ya gerçekleştirilen askeri operasyon protesto edildi.

Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 2

Meydanlarda toplananlar savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı. Gösterilerde Devlet Başkanı Putin aleyhine de slogan atıldı.

Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 3

Bazı gösterilerde polisle protestocular arasında arbede yaşandı ve göstericilerden gözaltına alınanlar oldu.

Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 4

KASPAROV: PUTİN'İN SAVAŞ MAKİNESİNİ İFLAS ETTİRİN

Yaptığı paylaşımda, ülkesi Rusya'yı ve Putin'i eleştiren ünlü Rus satranç oyuncusu Garry Kasparov, Ukrayna'nın askeri olarak derhal desteklenmesini istedi.

Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 5

"Putin'in savaş makinesini iflas ettirin. Rusya'nın ekonomisini dondurun ve el koyun" ifadelerini kullanan ünlü satranç şampiyonunun paylaşımında öne çıkan mesajları şöyle:

Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 6

"Ukrayna'yı askeri olarak, derhal destekleyin... Rusya'yı her uluslararası ve finans kuruluşundan kovun. PACE, Interpol gibi... Rusya'dan gelen tüm büyükelçileri geri yollayın... Putin'in küresel propaganda makinesinin tüm unsurlarını yasaklayın... Diktatörün yalan ve nefret yaymasına yardım etmeyi bırakın... Putin'in uşaklarını özgür dünyada ifşa edin ve onlara karşı hareket edin... Rus petrol ve gazını almayın. OPEC'e baskı yapın, üretimi artırın... Maliyetlerin, fedakarlıkların olacağını kabul edin... Mücadele zamanı."

Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 7
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 8
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 9
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 10
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 11
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 12
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 13
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 14
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 15
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 16
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 17
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 18
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 19
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 20
Rusya'da savaş karşıtı gösteri (Kasparov'dan Putin'e eleştiri) - 21

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