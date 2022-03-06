Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 06.03.2022 - 16:51
Rusya merkezli bağımsız insan hakları izleme kuruluşu OVD- Info, ülkenin 44 kentinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda 2 bin 34'ten fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto eden kişilerin, "Savaşa hayır" ve "Utan Putin" şeklinde slogan attıkları görüldü.
Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protestolara yüzlerce kişi katıldı.
Polisin sıkı önlem aldığı Moskova merkezindeki Manejnaya meydanında toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.
Çoğu genç yaşta olan eylemcilere, polis müdahalede bulundu.
Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra Rusya'nın 43 kentinde düzenlendi.
Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen savaş karşıtı eylemlerde, 10 binden fazla insanın gözaltına alındığı düşünülüyor.