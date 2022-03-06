Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 11. gününde devam ederken, Rusya'da yalnızca bugün 2 bin 34'ü aşkın savaş karşıtı eylemci gözaltına alındı. Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere 44 kentte gerçekleşen protestolarda "Savaşa hayır" ve "Utan Putin" sloganları atıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 06.03.2022 - 16:51

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 1

merkezli bağımsız insan hakları izleme kuruluşu OVD- Info, ülkenin 44 kentinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda 2 bin 34'ten fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto eden kişilerin, "Savaşa hayır" ve "Utan Putin" şeklinde slogan attıkları görüldü.

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 3

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protestolara yüzlerce kişi katıldı.

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 4

Polisin sıkı önlem aldığı Moskova merkezindeki Manejnaya meydanında toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 5

Çoğu genç yaşta olan eylemcilere, polis müdahalede bulundu.

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 6

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra Rusya'nın 43 kentinde düzenlendi. 

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 7

Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen savaş karşıtı eylemlerde, 10 binden fazla insanın gözaltına alındığı düşünülüyor.

Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 8
Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 9
Rusya'da savaş karşıtı protestolarda 2 bini aşkın kişi gözaltına alındı - 10

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