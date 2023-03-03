Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi

OVD-Info'nun yerel bir gönüllüye dayandırdığı haberine göre, Moskalev geçen Çarşamba günü tutuklanmasının ardından Yefremov Soruşturma Komitesi merkezine götürüldü. Babasının tutuklanmasının ardından evde yalnız kalan Masha ise Yefremov'daki bir yetimhaneye götürüldü, ancak Moskalev ev hapsine alındığı için çocuğun babasına iade edilmesi ekleniyor.