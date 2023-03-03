Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi

53 yaşındaki Alexei Moskalev ve 12 yaşındaki kızı Masha Moskaleva, geçen Nisan ayında Moskova'nın güneyindeki Yefremov kasabasında, Moskaleva'nın altıncı sınıf resim dersinde savaş karşıtı bir resim çizmesiyle yerel kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.
Resimde, üzerinde "Savaşa Hayır" ve "Ukrayna'ya Zafer" yazılı Ukrayna ve Rus bayraklarının yanı sıra çocuğunu Rus füzelerinden koruyan bir anne yer alıyordu. Haberde, Moskaleva'nın resim öğretmeni resmi okul müdürüne gösterdikten sonra, müdürün de olayı yetkiliilere bildirdiği aktarıldı.
Ayrıca, Moskalev günler sonra Rus sosyal medya platformu Odnoklassniki'de yaptığı savaş karşıtı bir yorum nedeniyle Rus ordusunu "itibarsızlaştırmakla" suçlandı. Ardından Moskalev’in kızı Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından okulda ziyaret edildi.
Aralık ayında yetkililer Moskalev hakkında, Rus ordusunu "itibarsızlaştırmayı" suç sayan savaş zamanı sansür yasalarını defalarca ihlal etmekle suçlayarak ceza davası açtı. Rusya’da artık bu suçlamalar artık üç yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.
Moskalev ve kızı, evlerinin aranması ve Moskalev'in güvenlik güçleri tarafından şiddetle sorgulanmasının ardından Yefremov'u terk etti.
OVD-Info'nun yerel bir gönüllüye dayandırdığı haberine göre, Moskalev geçen Çarşamba günü tutuklanmasının ardından Yefremov Soruşturma Komitesi merkezine götürüldü. Babasının tutuklanmasının ardından evde yalnız kalan Masha ise Yefremov'daki bir yetimhaneye götürüldü, ancak Moskalev ev hapsine alındığı için çocuğun babasına iade edilmesi ekleniyor.
Diğer taraftan, Rus yetkililer ülkenin Şubat 2022'de Ukrayna'yı saldırılarının başlamasından kısa bir süre sonra orduyu "itibarsızlaştıran" veya silahlı kuvvetler hakkında "yanlış bilgi" yayan açıklamaları yasakladı. Yasalar daha sonra ülke genelinde protestoları susturmak ve savaş karşıtı duyguları cezalandırmak için kullanıldı ve halihazırda yüzlerce kişi gözaltına alındı.