Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi

Rusya-Ukrayna savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya'da savaş karşıtı paylaşımlar yapmak sıkı bir şekilde cezalandırılıyor. Son olarak okulunda savaş karşıtı resim yapan 12 yaşındaki bir kız çocuğu yetimhaneye gönderilirken, babası hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi - 1

53 yaşındaki Alexei Moskalev ve 12 yaşındaki kızı Masha Moskaleva, geçen Nisan ayında Moskova'nın güneyindeki Yefremov kasabasında, Moskaleva'nın altıncı sınıf resim dersinde savaş karşıtı bir resim çizmesiyle yerel kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti.

Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi - 2

OKUL MÜDÜRÜ İHBAR ETTİ

Resimde, üzerinde "Savaşa Hayır" ve "Ukrayna'ya Zafer" yazılı Ukrayna ve Rus bayraklarının yanı sıra çocuğunu Rus füzelerinden koruyan bir anne yer alıyordu. Haberde, Moskaleva'nın resim öğretmeni resmi okul müdürüne gösterdikten sonra, müdürün de olayı yetkiliilere bildirdiği aktarıldı.

Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi - 3

Ayrıca, Moskalev günler sonra Rus sosyal medya platformu Odnoklassniki'de yaptığı savaş karşıtı bir yorum nedeniyle Rus ordusunu "itibarsızlaştırmakla" suçlandı. Ardından Moskalev’in kızı Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri tarafından okulda ziyaret edildi. 

Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi - 4

Aralık ayında yetkililer Moskalev hakkında, Rus ordusunu "itibarsızlaştırmayı" suç sayan savaş zamanı sansür yasalarını defalarca ihlal etmekle suçlayarak ceza davası açtı. Rusya’da artık bu suçlamalar artık üç yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi - 5

Moskalev ve kızı, evlerinin aranması ve Moskalev'in güvenlik güçleri tarafından şiddetle sorgulanmasının ardından Yefremov'u terk etti. 

Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi - 6

OVD-Info'nun yerel bir gönüllüye dayandırdığı haberine göre, Moskalev geçen Çarşamba günü tutuklanmasının ardından Yefremov Soruşturma Komitesi merkezine götürüldü. Babasının tutuklanmasının ardından evde yalnız kalan Masha ise Yefremov'daki bir yetimhaneye  götürüldü, ancak Moskalev ev hapsine alındığı için çocuğun babasına iade edilmesi ekleniyor.

Rusya'da savaş karşıtı resim yapan küçük kız yetimhaneye, babası da cezaevine gönderildi - 7

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer taraftan, Rus yetkililer ülkenin Şubat 2022'de Ukrayna'yı saldırılarının başlamasından  kısa bir süre sonra orduyu "itibarsızlaştıran" veya silahlı kuvvetler hakkında "yanlış bilgi" yayan açıklamaları yasakladı. Yasalar daha sonra ülke genelinde protestoları susturmak ve savaş karşıtı duyguları cezalandırmak için kullanıldı ve halihazırda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

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