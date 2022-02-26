Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor

Rusya'da Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırıyı protesto gösterileri üçüncü gününde devam etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.02.2022 - 23:27

Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 1

Moskova'daki Puşkin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, 'nın Ukrayna'ya saldırısında yönelik savaş karşıtı pankartlar açtı ve sloganlar attı.

Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 2

Polis sayısının, göstericilerden fazla olduğu görülürken, caddeye bazı giriş ve çıkışların polis barikatlarıyla kapatıldığı görüldü.

Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 3

St. Petersburg'da da Nevskiy Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi "Savaşa hayır" sloganı attı. Polisler de protestoların gerçekleştiği bölgeye hoparlörler getirerek yüksek seste müzikle slogan seslerini bastırmaya çalıştı.

Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 4

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Yekaterinburg ve Novosibirsk gibi şehirlerde de gösteriler düzenlendi. Polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede çıktı.

Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 5

Başkent dahil Rusya'nın çeşitli şehirlerinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen gösterilerde 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 6
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 7
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 8
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 9
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 10
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 11
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 12
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 13
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 14
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 15
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 16
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 17
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 18
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 19
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 20
Rusya'da "savaşa hayır" gösterileri sürüyor - 21

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