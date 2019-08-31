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Rusya'da seçim protestoları devam ediyor

Anadolu Ajansı

Moskova Şehir Meclisi seçimlerine yönelik protestolar, bu hafta sonu da yapıldı

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    Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova Şehir Meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle izinsiz yürüyüş düzenledi.
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    Çistıye Prudı Bulvarı ile Puşkin Meydanı arasındaki yürüyüşe, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu"nun avukatı Lubov Sobol, Elma Partisinin kurucusu Grigoriy Yavlinskiy ve binlerce kişi katıldı.
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    "Siyasi mahkumlara özgürlük", "Hırsız yönetim gitsin", "Putin hırsız" sloganları atan göstericiler, "Moskova'da adil ve özgür seçimlerin yapılması" talebinde bulundu. 

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    Moskova'da geçen ay başlayan ve hafta sonları düzenlenen protestolarda, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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