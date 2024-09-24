Rusya'da "Şeytan II" faciası: 60 metrelik krater oluştu

Rusya'nın "süper silahı" olarak tanımlanan kıtalararası balistik füzesi Sarmat, fırlatma testi sırasında infilak etti. 21 Eylül tarihinde kaydedilen uydu görüntülerinde, Batı tarafından "Şeytan II" olarak adlandırılan füzenin patlamasının bölgede yaklaşık 60 metrelik bir krater oluşturduğu görülüyor.

Rusya'da "Şeytan II" faciası: 60 metrelik krater oluştu - 1

"FELAKET NİTELİĞİNDE ARIZA"

Batı'da "Şeytan II" olarak bilinen Rusya'nın kıtalararası balistik füzesi Sarmat, test sırasında "felaket niteliğinde bir arıza" yaşadı.

Uydu görüntüleri üzerinden yapılan analizlere göre füze, test sırasında infilak etti.

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Rusya'da "Şeytan II" faciası: 60 metrelik krater oluştu - 2

60 METRELİK KRATER

21 Eylül'de kaydedilen uydu görüntüleri, Rusya'nın kuzeyindeki Plesetsk Uzay Üssü'nde yaklaşık 60 metre genişliğinde bir krater olduğunu gösteriyor.

Yeni görüntüler, ayın başlarında çekilen görüntülerde görünmeyen kapsamlı hasarı ortaya koyuyor.

Rusya'da "Şeytan II" faciası: 60 metrelik krater oluştu - 3

"YIKIM FÜZENİN SİLODA PATLADIĞINI GÖSTERİYOR"

RS-28 Sarmat kıtalararası balistik füzesi, Rusya'nın nükleer cephaneliğinin modernizasyonunda önemli bir silah olarak dikkat çekiyor.

Rusya'nın nükleer silah çalışmalarını takip eden Russian Nuclear Forces projesinin başındaki analist Pavel Podvig, "Belirtilere göre, 19-23 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Sarmat kıtalararası balistik füzesinin fırlatma testi başarısızlıkla sonuçlandı. Yaşanan yıkım, füzenin siloda patladığını gösteriyor." diye konuştu.

Rusya'da "Şeytan II" faciası: 60 metrelik krater oluştu - 4

35 METRELİK FÜZE

Füze, ABD veya Avrupa'da binlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri vurmak için tasarlandı ancak geliştirilmesi gecikmeler ve test aksaklıkları nedeniyle sekteye uğradı.

18 bin kilometre menzile sahip 35 metre uzunluğundaki füzenin test sırasında neden patladığı henüz bilinmiyor.

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