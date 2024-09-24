Rusya'da "Şeytan II" faciası: 60 metrelik krater oluştu
Rusya'nın "süper silahı" olarak tanımlanan kıtalararası balistik füzesi Sarmat, fırlatma testi sırasında infilak etti. 21 Eylül tarihinde kaydedilen uydu görüntülerinde, Batı tarafından "Şeytan II" olarak adlandırılan füzenin patlamasının bölgede yaklaşık 60 metrelik bir krater oluşturduğu görülüyor.
"FELAKET NİTELİĞİNDE ARIZA"
Batı'da "Şeytan II" olarak bilinen Rusya'nın kıtalararası balistik füzesi Sarmat, test sırasında "felaket niteliğinde bir arıza" yaşadı.
Uydu görüntüleri üzerinden yapılan analizlere göre füze, test sırasında infilak etti.