Rusya'da "Şeytan II" faciası: 60 metrelik krater oluştu

35 METRELİK FÜZE

Füze, ABD veya Avrupa'da binlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri vurmak için tasarlandı ancak geliştirilmesi gecikmeler ve test aksaklıkları nedeniyle sekteye uğradı.

18 bin kilometre menzile sahip 35 metre uzunluğundaki füzenin test sırasında neden patladığı henüz bilinmiyor.