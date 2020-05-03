Rusya'da son bir günde 10 bin vaka artışı (Corona virüste son durum)

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bine yükseldi. Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı da 245 bine yaklaştı. Rusya'da salgında son bir günde 10 bin 633 vaka kayıtlara geçerken ölü sayısı bin 280'e ulaştı. ABD'de ise corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 448'e çıktı. Dünya genelinde corona virüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 126 bini aştı.

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Anadolu Ajansı - DHA 03.05.2020 - 10:39

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 244 bin 803 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 124 bin 470 kişi de iyileşti. Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 497 bin 47’ye yükseldi.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 160 bin 838 kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 67 bin 448 kişi yaşamını yitirdi.

ALMANYA’DA ÖLENLERİN SAYISI 6 BİN 812’YE YÜKSELDİ Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 olarak açıklandı. Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 164 bin 967 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 130 bin 600’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812’ye çıktı.

ASYA ÜLKELERİNDE CORONA VİRÜS BİLANÇOSU Asya ülkelerinden Tayland’da virüs kaynaklı ölü sasısında değişiklik olmazken; şu ana kadar toplamda Singapur’da 17, Güney Kore’de 250, Japonya’da 474 ve Hindistan’da ise 1323 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 13 kişi daha artarak toplamda 10 bin 793’e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 183’e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 250’ye yükseldi.

JAPONYA’DA ÖLÜ SAYISI 474, TAYLAND’DA İSE 54 Japonya’da corona virüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 14 bin 571’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 474 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 3 bin 205 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise toplamda 2 bin 969 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 739 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 54 olarak kaldı.

RUSYA2DA VAKA SAYISI 134 BİNİ GEÇTİ Rusya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 134 bin 687'ye, ölenlerin sayısı 1280'e yükseldi.



Ülkede 1626 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi. Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 8,6 olurken, yeni vakaların yüzde 50,3'ü hastalık belirtisi taşımıyor.







VAKALARIN YARISINDAN FAZLASI MOSKOVA'DA Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 948 artarak 68 bin 606'ya yükseldi.



Moskova'daki vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 9,5 oldu.



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 174 bin olmak üzere, bugüne kadar 4 milyon 100 binden fazla testin yapıldığını ve yaklaşık 215 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi.