Rusya'da son bir günde 10 bin vaka artışı (Corona virüste son durum)

Anadolu Ajansı - DHA 03.05.2020 - 10:39 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 11:44
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 244 bin 803 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 124 bin 470 kişi de iyileşti.
Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 497 bin 47’ye yükseldi.
Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 olarak açıklandı.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 164 bin 967 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 130 bin 600’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812’ye çıktı.
Asya ülkelerinden Tayland’da virüs kaynaklı ölü sasısında değişiklik olmazken; şu ana kadar toplamda Singapur’da 17, Güney Kore’de 250, Japonya’da 474 ve Hindistan’da ise 1323 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 13 kişi daha artarak toplamda 10 bin 793’e, iyileşen kişi sayısı ise 9 bin 183’e çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 250’ye yükseldi.