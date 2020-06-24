Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Rusya'da corona virüs nedeniyle ertelenen Zafer Bayramı askeri geçit töreni bugün düzenlendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Putin de önderlik ediyor.

Anadolu Ajansı 24.06.2020 - 13:49 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 14:09

Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 1
Rusya'daki törenin adresi başkent Moskova'daki Kızıl Meydan oldu.
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 2
9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75'inci yıldönümünde yapılması planlanan askeri geçit töreni virüs nedeniyle ertelenmişti.
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 3
Bugün gerçekleşen geçit törenine binlerce asker katılıyor.
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 4
Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önderlik ediyor.
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 5
Tören sonunda Putin, konuklarıyla birlikte "meçhul asker" anıtına savaşta hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı.
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 6
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 7
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 8
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 9
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 10
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 11
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 12
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 13
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 14
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 15
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 16
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 17
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 18
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 19
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 20
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 21
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 22
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 23
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 24
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 25
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 26
Rusya'da Zafer Bayramı töreni düzenlendi - 27

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