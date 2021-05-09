Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni

Rusya'da bugün zafer günü kutlamaları var. Başkent Moskova'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla zafer günü askeri geçit töreni düzenleniyor Moskova bugün Sovyetler Birliği'nin 2'nci dünya savaşında Nazi Almanyası'nın mağlup edişinin 76'ncı yılı kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Kızıl Meydan'daki kutlamalarda uçaklar, helikopterler, S-400 savunma sistemleri gibi pek çok askeri araç ve silah yer alıyor. Hava gösterilerinde Mig ve SU-57 tipi savaş uçaklarıyla birlikte 76 hava aracı yer alıyor. Rusya'nın zafer günü kutlamaları ülkenin savaş gücünü göstererek adeta gövde gösterisi yaptığı etkinlikler olarak öne çıkıyor. Kutlamaların provalarına da Rus vatandaşlarının ilgisi yoğun olmuştu. İşte Zafer Günü'nde Moskova'dan görüntüler