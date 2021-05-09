Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni

Rusya'da bugün zafer günü kutlamaları var. Başkent Moskova'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla zafer günü askeri geçit töreni düzenleniyor

NTV Haber 09.05.2021 - 11:26

Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 1
Moskova bugün Sovyetler Birliği'nin 2'nci dünya savaşında Nazi Almanyası'nın mağlup edişinin 76'ncı yılı kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 2
Kızıl Meydan'daki kutlamalarda uçaklar, helikopterler, S-400 savunma sistemleri gibi pek çok askeri araç ve silah yer alıyor.
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 3
Hava gösterilerinde Mig ve SU-57 tipi savaş uçaklarıyla birlikte 76 hava aracı yer alıyor.
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 4
Rusya'nın zafer günü kutlamaları ülkenin savaş gücünü göstererek adeta gövde gösterisi yaptığı etkinlikler olarak öne çıkıyor.
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 5
Kutlamaların provalarına da Rus vatandaşlarının ilgisi yoğun olmuştu.
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 6
İşte Zafer Günü'nde Moskova'dan görüntüler
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 7
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 8
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 9
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 10
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 11
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 12
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 13
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 14
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 15
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 16
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 17
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 18
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 19
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 20
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 21
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 22
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 23
Rusya'da Zafer Günü kutlamaları: Moskova'da askeri geçit töreni - 24

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