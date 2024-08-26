Rusya'dan büyük bombardıman: Ukrayna'nın çoğu kenti vuruldu, enerji altyapısı çöktü, beş kişi öldü
Rus birlikleri, Ukrayna'ya büyük çaplı bir bombardıman başlattı. Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro'dan güneydeki liman kenti Odesa'ya ve başkent Kiev'e kadar ülkenin neredeyse tüm bölgelerinin füze ve inansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Saldırılarda en az beş kişi hayatını kaybetti. Elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Ukrayna lideri Zelenski, bombardımanları "savaştaki en büyük saldırılardan biri" olarak nitelendirdi.
ELEKTRİK VE İNTERNET KESİLDİ
Sınır hattında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya Ukrayna'ya büyük çaplı bir hava bombardımanı başlattı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschk'in bildirdiğine göre, başkentin birçok bölgesindeki Rus hava saldırıları sonucunda enerji kesintileri yaşandı.
Birçok ev ve iş yerinde elektrik ile internet bağlantıları kesildi.
Klitschk bugün, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev'in bazı bölgelerinde su kaynaklarının da kesintiye uğradığını söyledi.