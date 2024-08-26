Rusya'dan büyük bombardıman: Ukrayna'nın çoğu kenti vuruldu, enerji altyapısı çöktü, beş kişi öldü

MOSKOVA: HAVADAN VE DENİZDEN ATEŞLEDİK

Moskova yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenlediğini ve bu saldırının elektrik arzını ve cepheye demiryolu ile silah ve mühimmat sevkiyatını kesintiye uğrattığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, havadan ve denizden füzeler ateşlediklerini ve Ukrayna'nın dokuz bölgesindeki elektrik trafolarını ve üç bölgesindeki gaz kompresör istasyonlarını vurduklarını belirtti.

Açıklamada, “Bu sabah Rusya Federasyonu silahlı kuvvetleri uzun menzilli hava ve deniz tabanlı hassas silahlarla, operasyonel ve taktik havacılık ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kompleksinin çalışmalarını destekleyen kritik enerji altyapı tesislerine karşı büyük bir saldırı başlattı” denildi.