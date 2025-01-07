Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir"

RUS GENERAL KURSK YOLUNDA

Putin çaresizlik içinde, durumu kurtarmak amacıyla en güvendiği generallerinden birini bölgeye gönderiyor.

Görünüşe göre Rusya'nın çok sayıda generali var ama Ukrayna'nın bu son ilerleyişini engelleyecek askeri donanımı yok. Bu durum Kiev'e büyük umut veriyor.