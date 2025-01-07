Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir"

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kursk cephesinde yeni ilerlemeler kaydetmesiyle tekrar alevlenen savaş, yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Savaş Rusya için olumsuz sonuçlanacak olursa, Rus lider Vladimir Putin'in ilk durağının neresi olacağı gayet net. Suriye'de art arda yaşanan gelişmeler, sağ kollarından birinin evinin önünde öldürülmesi ve Rus gazı önüne koyulan yeni engeller, Putin'i hayatta kalma moduna soktu. Putin'in, Kuzey Kore'de yakın dostu Kim Jong Un'un koruması altında lüks bir villaya çekilebileceği iddia ediliyor.

Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir" - 1

YENİ YIL, YENİ UMUTLAR

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i olabilecek en kötü zamanda küçük düşürüyor.

Yeni yıl Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Putin'den çok daha fazla umut getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir" - 2

KURSK SONUN BAŞLANGICI MI?

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına haftalar kala Kiev, Kursk bölgesinde önemli ilerlemeler kaydediyor.

Kursk, 1943'te Hitler için olduğu gibi 2025'te Putin için de sonun başlangıcı olabilir.

Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir" - 3

PUTİN'İN GÜCÜ SORGULANIYOR

Putin, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından küçük düşürüldü ve önemli bir Rus generalin evinin önünde suikasta uğramasıyla gücü sorgulanmaya başladı.

Tüm bunlara ek olarak Ukrayna ordusu, Rusya'nın hiçbir zaman geri alamadığı Kursk bölgesinde ilerliyor.

Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir" - 4

RUS GENERAL KURSK YOLUNDA

Putin çaresizlik içinde, durumu kurtarmak amacıyla en güvendiği generallerinden birini bölgeye gönderiyor.

Görünüşe göre Rusya'nın çok sayıda generali var ama Ukrayna'nın bu son ilerleyişini engelleyecek askeri donanımı yok. Bu durum Kiev'e büyük umut veriyor. 

Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir" - 5

"HAYATTA KALMA MODU"

Rus lider, Suriye'deki gelişmeler, sağ kolu General Igor Kirillov'un öldürülmesi ve Ukrayna'nın Rusya'nın Avrupa'ya kendi toprakları üzerinden gaz satmasını sağlayan son yolu kapatma kararından sonra "hayatta kalma moduna" geçiş yapıyor.

Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir" - 6

KUZEY KORE'DE BİR VİLLA

Putin başarısız Rus liderlerin kaderini biliyor.

Kendisi sonunda Kuzey Kore'de yakın dostu Kim Jong Un'un koruması altında bir villaya çekildiğinde baş düşmanı Zelenski hala iktidarda olabilir.

Savaş Rusya için olumsuz sonuçlanacak olursa, Rus liderin ilk durağının neresi olacağı gayet net.

Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir" - 7

KUZEY KORELİ ASKERLER ÖLÜYOR

Ukrayna'nın tahminlerine göre, Rusya'yı desteklemek için gönderilen yüzlerce Kuzey Koreli asker savaşta öldürüldü.

Ukrayna, Kursk bölgesinde önemli bir Rus komuta ve kontrol merkezini vurup yok ettiğini bildirdi.

Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir" - 8
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