Rusya'dan davetsiz misafir: "Putin aşağılandı, Kuzey Kore'ye kaçabilir"
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kursk cephesinde yeni ilerlemeler kaydetmesiyle tekrar alevlenen savaş, yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Savaş Rusya için olumsuz sonuçlanacak olursa, Rus lider Vladimir Putin'in ilk durağının neresi olacağı gayet net. Suriye'de art arda yaşanan gelişmeler, sağ kollarından birinin evinin önünde öldürülmesi ve Rus gazı önüne koyulan yeni engeller, Putin'i hayatta kalma moduna soktu. Putin'in, Kuzey Kore'de yakın dostu Kim Jong Un'un koruması altında lüks bir villaya çekilebileceği iddia ediliyor.
YENİ YIL, YENİ UMUTLAR
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i olabilecek en kötü zamanda küçük düşürüyor.
Yeni yıl Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Putin'den çok daha fazla umut getirdi.