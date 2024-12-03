Rusya'dan hipersonik gözdağı: Nükleer savaş başlığı da taşıyabiliyor
Rusya ve Batı arasında füze gerilimi devam ediyor. Rus donanması Doğu Akdeniz'de hipersonik füzelerle tatbikat yaptı. Moskova yönetimi tarafından füzelerin nükleer savaş başlığı da taşıyabildiğine dikkat çekildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenlediğini bildirdi.
Bakanlık, Rus denizaltıları ve savaş gemilerinden hipersonik füzelerinin ateşlendiği anlara dair görüntüler yayınladı.