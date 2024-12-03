Rusya'dan hipersonik gözdağı: Nükleer savaş başlığı da taşıyabiliyor

NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI DA TAŞIYABİLİYORLAR

Moskova yönetimi tarafından füzelerin nükleer savaş başlığı da taşıyabildiğine dikkat çekildi.



Saatte on bin kilometre sürate sahip Zirkon füzelerinin bin kilometre uzaktaki bir hedefi sadece 6 dakika içinde imha edebildiği belirtiliyor..



Rusya'nın gerçek mühimmatla gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde Suriye'nin Tartus bölgesinde bulunan Rus üssünden de füzeler ateşlendi.