Rusya'dan hipersonik gözdağı: Nükleer savaş başlığı da taşıyabiliyor

Rusya ve Batı arasında füze gerilimi devam ediyor. Rus donanması Doğu Akdeniz'de hipersonik füzelerle tatbikat yaptı. Moskova yönetimi tarafından füzelerin nükleer savaş başlığı da taşıyabildiğine dikkat çekildi.

Rusya'dan hipersonik gözdağı: Nükleer savaş başlığı da taşıyabiliyor - 1

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Bakanlık, Rus denizaltıları ve savaş gemilerinden hipersonik füzelerinin ateşlendiği anlara dair görüntüler yayınladı.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'dan hipersonik gözdağı: Nükleer savaş başlığı da taşıyabiliyor - 2

Savaş gemilerinden bin kilometre menzile sahip Zirkon füzeleri ateşlenirken, denizaltılardan ise bin beşyüz kilometre meenzilli kalibır füzeleri ateşlendi.

Rusya'dan hipersonik gözdağı: Nükleer savaş başlığı da taşıyabiliyor - 3

NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI DA TAŞIYABİLİYORLAR

Moskova yönetimi tarafından füzelerin nükleer savaş başlığı da taşıyabildiğine dikkat çekildi.

Saatte on bin kilometre sürate sahip Zirkon füzelerinin bin kilometre uzaktaki bir hedefi sadece 6 dakika içinde imha edebildiği belirtiliyor..

Rusya'nın gerçek mühimmatla gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde Suriye'nin Tartus bölgesinde bulunan Rus üssünden de füzeler ateşlendi.

Rusya'dan hipersonik gözdağı: Nükleer savaş başlığı da taşıyabiliyor - 4

Gemisavar Onyx füzelerinin vurduğu hedeflerin görüntüsü de yayıınlandı.

Rusya'dan hipersonik gözdağı: Nükleer savaş başlığı da taşıyabiliyor - 5

BATI İLE FÜZE GERİLİMİ

Batı ülkelerince sağlanan ATACMS ve STORM SHADOW füzelerini Rus topraklarına karşı kullanmaya başlayan Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son olarak füze üretimini artıracaklarını açıklamıştı.

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