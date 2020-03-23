Rusya'dan İtalya'ya 9 askeri nakliye uçağıyla yardım

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’ya dünyanın dört bir yanından tıbbı yardım gelmeye devam ediyor. Çin'in ardından Rusya'da Ilyushin-76 tipi 9 askeri nakliye uçağıyla İtalya'ya yardım gönderdi.

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ntv.com.tr 23.03.2020 - 10:30

Rusya, 5 binden fala kişinin yeni tip corona virüs (Covid -19) nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uzman ekibinin Covid-19 ile mücadele konusunda destek amacıyla İtalya'ya gönderildiğini duyurdu.

Sağlık uzmanlarından oluşan ekip ve tıbbi ekipman ile 7 uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ayrıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplam 9 IL-76 uçağında, 8 sağlık ekibinin yanı sıra yaklaşık 100 virolog, epidemiyolojist ve çeşitli tıbbi ekipmanlar İtalya'ya gönderildi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İtalya'ya gönderilen uzmanların, Afrika domuz gribi, şarbon ve ebola gibi salgınlarla mücadelede yer aldığı vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Putin, Covid-19 ile mücadele konsunda İtalya'ya gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

İTALYA: 10 MİLYONU AŞKIN MASKE GELECEK Covid-19 salgını nedeniyle 5 bin 476 kişinin yaşamını yitirdiği, mevcut vaka sayısının ise 46 bin 638 olduğu İtalya’da sağlık sistemi, yoğun talep karşısında bir süredir zorlanırken imdada farklı ülkelerden gelen tıbbi yardımlar yetişti.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2,5 milyonu Çin'den, 2 milyonu Avrupa Birliği’nden, 1,5 milyonu Mısır’dan ve 40 bini de Hindistan’dan olmak üzere sadece dün 6 milyonu aşkın maske tedarik ettiklerini söyledi.

Di Maio, Rusya'dan 9 uçak dolusu tıbbi malzeme, Brezilya'dan 2,5 milyon ve yine Çin’den 1 milyon maske temin edeceklerini açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı, bu iki günde 10 milyonu aşkın maske geleceğini duyururken çarşambadan itibaren Çin ile yapılan 100 milyon maske anlaşması çerçevesinde ilk 20 milyon maskenin ülkelerine ulaşacağını vurguladı.

ÇEKYA İLE İTALYA MASKE KRİZİNİ ÇÖZÜDÜ Bakan Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda da Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek’ten bir mektup aldığını belirterek, Çekya makamlarının el koyduğu İtalya’ya gelmesi gereken 110 bin maskenin 48 saat içinde geleceğini duyurdu.

Çekya makamları, yürütülen soruşturma çerçevesinde kısa süre önce Çin’in İtalya’ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardım konvoyuna el koymuştu.



İtalyan La Repubblica gazetesi de Çekya makamlarının İtalya’ya gidecek maskelere el koymasını, “Corona virüs acil durumunda Çekya’dan İtalya'ya karşı ciddi AB dayanışması eksikliği” olarak yorumlamıştı.

TÜRKİYE'DEN 200 BİN MASKE İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, söz konusu paylaşımında ayrıca Türkiye’den gelecek 200 bin maskeye ilişkin tıkanıklığın da aşıldığını belirtmişti.

Türkiye'de Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiven ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklenmiş, dolayısıyla İtalya’ya ihraç edilecek maskeler de ön izin aşamaları tamamlanıncaya dek bir süre bekletilmişti. İki ülke arasındaki üst düzey ve diplomatik temasların ardından tıkanıklık aşılmıştı.