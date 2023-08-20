Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı

Ukrayna-Rusya hattından saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Çernihiv kentine saldırısında biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı. Moskova yönetimi bir yandan da Kiev'in karşı saldırılarının önlendiğini duyurdu.

Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı - 1

Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldı. Füze kent merkezine isabet etti. Ölenler ve yaralananlar oldu

Aralarında tiyatro ve üniversitenin de bulunduğu çok sayıda bina ve işyerinde hasar oluştu. Tiyatro önündeki meydan enkaz parçalarıyla kaplandı.

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Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı - 2

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı sırasında insanların dini bayramı kutlamak için kiliseye gittiğini bildirdi.

Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı - 3

Saldırı öncesinde uyarı sirenlerinin çalmasıyla bölgedekilerin sığınaklara kaçtığı, bunun can kaybının fazla olmasını önlediği belirtildi. Yaralılar arasında çocuklar ve polis memurlarının da olduğu açıklandı

Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı - 4

Ukrayna Hava Kuvvetleri, gece boyunca moskova'nın fırlattığı 17 drone'dan 15'inin düşürüldüğünü duyurdu.

Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı - 5

"KIRIM'A SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"

Rus ilhakı altındaki Kırım'dan da bir kez daha saldırı haberi geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kırım'a fırlattığı füzenin hava savunma kuvvetlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı - 6

Kiev'in Rusya'nın Novgorod bölgesindeki bir askeri havaalanını drone saldırıyla hedef aldığı da bildirildi.

Saldırının ardından çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü, bir savaş uçağının zarar gördüğü kaydedildi.

Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı - 7

Belgorod bölgesinde ise Ukrayna tarafından fırlatılan droneun düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova bölgesine fırlatılan insansız hava aracına da müdahale edildiği, İHA'nın Putilkovo yerleşim yeri yakınlarına düştüğü bildirildi.

Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı - 8

Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin aralarında Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da bulunduğu Ukrayna'daki operasyonu yöneten üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

Kremlin'den gelen açıklamada "Putin, Rostov'daki özel askeri operasyon grubu karargahında toplantı düzenledi" denildi. Görüşmeye ilişkin ayrıntı verilmedi.

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