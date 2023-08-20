Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldı. Füze kent merkezine isabet etti. Ölenler ve yaralananlar oldu



Aralarında tiyatro ve üniversitenin de bulunduğu çok sayıda bina ve işyerinde hasar oluştu. Tiyatro önündeki meydan enkaz parçalarıyla kaplandı.