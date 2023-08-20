Rusya'dan kent merkezine saldırı:7 ölü, 130 yaralı
Ukrayna-Rusya hattından saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Çernihiv kentine saldırısında biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 130 kişi yaralandı. Moskova yönetimi bir yandan da Kiev'in karşı saldırılarının önlendiğini duyurdu.
Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentini füzeyle hedef aldı. Füze kent merkezine isabet etti. Ölenler ve yaralananlar oldu
Aralarında tiyatro ve üniversitenin de bulunduğu çok sayıda bina ve işyerinde hasar oluştu. Tiyatro önündeki meydan enkaz parçalarıyla kaplandı.