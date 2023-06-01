Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı hava saldırısında 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü açıklandı. Saldırılarda ayrıca 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü - 1

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusların gece Kiev'e saldırı düzenlediğini ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocukları öldürdüğünü belirtti.

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Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü - 2

Rusya'nın saldırıda seyir ve balistik füzeleri kullandığını aktaran Popko, "Tespit edilen tüm hava hedefleri, savunma kuvvetlerimiz ve araçlarımızla imha edilmiştir." ifadesini kullandı.

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü - 3

"EN KÖTÜSÜ ÖLENLERİN ARASINDA İKİ ÇOCUĞUN BULUNMASI"

Popko, füze parçalarının can kayıplarına ve yıkıma neden olduğunu belirterek, "Başkentin Desna ilçesinde parçalar bir polikliniğe ve yanındaki çok katlı bir binaya düştü. Bunun sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10'a yakın kişi yaralandı. En kötüsü de ölenler arasında 2 çocuğun olmasıdır." diye konuştu.

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü - 4

Popko, Dnipro ilçesinde bir evin, füze parçasının düşmesi nedeniyle hasar gördüğünü, park halindeki arabaların yandığını bildirdi.

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü - 5
Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü - 6
Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü - 7
Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü - 8
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