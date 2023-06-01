Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 2'si çocuk 3 ölü

"EN KÖTÜSÜ ÖLENLERİN ARASINDA İKİ ÇOCUĞUN BULUNMASI"

Popko, füze parçalarının can kayıplarına ve yıkıma neden olduğunu belirterek, "Başkentin Desna ilçesinde parçalar bir polikliniğe ve yanındaki çok katlı bir binaya düştü. Bunun sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10'a yakın kişi yaralandı. En kötüsü de ölenler arasında 2 çocuğun olmasıdır." diye konuştu.