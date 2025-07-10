Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın başkent Kiev’i bir kez daha İHA ve füzelerle hedef aldığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nde çalışan bir kişinin de Kiev'de düzenlenen suikastla öldürüldüğü belirtildi. Savaş sürerken ABD ve Rusya dışişleri bakanları Malezya'da bir araya geldi.

Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı - 1

Rusya, başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine 728 insansız hava aracı (İHA) ile 13 balistik füze ile düzenlediği savaşın en büyük hava saldırısından bir gün sonra saldırılarını sürdürdü. Rusya güçlerinin bugün erken saatlerde Kiev’e düzenlediği İHA ve füze saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırılar sebebiyle apartmanlarda ve konut olarak kullanılmayan binalarda yangınlar çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bu saldırıda 18 füze ve 400 İHA kullandığı bilgisini verdi. 

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı - 2

"EVLER, ARAÇLAR, DEPOLAR ALEVLER İÇİNDE"

Kiev askeri idaresi başkanı Tymur Tkachenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Konutlar, araçlar, depolama tesisleri, ofis ve konut olarak kullanılmayan binalar alevler içinde” ifadelerini kullandı. Saldırının büyüklüğü henüz netlik kazanmazken, Rusya’nın son saldırısı aynı zamanda ABD’deki Donald Trump yönetiminin bazı silahların Ukrayna’ya sevkiyatına yeniden başlamasının ardından geldi.

Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı - 3

"10 İLÇEDEN 6'SINDA HASAR VAR"

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Rusya’nın saldırısı sırasında Kiev’de patlama sesleri duyuldu. Kentten yansıyan video görüntülerinde de camların patladığı, binaların dış cephesinin hasar gördüğü, araçların yandığı görüldü. Kievli yetkililer, başkentteki 10 ilçeden altısında hasar tespit edildiği bilgisini verdi. 

Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı - 4

SİYAH DUMAN UYARISI: "CAMLARI AÇMAYIN"

Saldırının ardından Kiev’in bazı bölgelerinde yoğun bir siyah dumanın hakim olduğu görüldü. Tkachenko da saldırıya ilişkin açıklamasında, “Sığınaklardan evinize döndükten sonra camlarınızı kapalı tutun. Çok fazla duman var” dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin verilerine göre, başkente yönelik hava saldırısı 4 saatten uzun bir süre boyunca devam etti.

Ukrayna acil durum servisleri, dün akşam saatlerinde ülkenin doğusunda, cephe hattına yakın Kostiantynivka kasabasına düzenlenen saldırıda da üç kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı - 5

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı ise bir açıklama yaparak Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma alanındaki işletmelere ve askeri havaalanı altyapısına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da askeri unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın Kiev'deki askeri savunma alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı - 6

KİEV'DE SBU ÇALIŞANINA SUİKAST

Öte yandan, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bir SBU çalışanının başkent Kiev’de öldürülmesi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Kiev’in Golosiivsky ilçesinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri Ukrayna basınına da yansıdı. Görüntülerde bir erkeğin elindeki çantalarla bir otoparkta yürüdüğü, ardından kendisine doğru koşan bir adamın saldırısına uğradığı görülüyor. SBU, saldırıda ölen kişinin kimliğini ya da ne tür bir silah kullanıldığını açıklamadı.

Ukrainska Pravda haber sitesinin haberine göre, öldürülen kişi Albay Ivan Voronych’ti. SBU kaynaklarına dayandırılan haberde, şüphelinin susturucu takılmış bir silah ile Ukraynalı görevliye beş el ateş ettiği bilgisi verildi.

Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı - 7

"ÖZEL BİR BİRİMDE ÇALIŞIYORDU"

Rus askeri bloggerlar da cinayeti “memnuniyetle karşılayarak” cinayetten Moskova’nın sorumlu olduğuna işaret etti. Kremlin yanlısı yayınları ile bilinen ve Rusya ordusu ile bağlantılı olduğu ifade edilen Rybar isimli Telegram kanalında, öldürülen adamın SBU’da “bazı raporlara göre Rusya’ya karşı sabotaj operasyonları da dahil olmak üzere özel görevler yapan” bir birimde çalıştığı ileri sürüldü. 

SBU da konuya ilişkin açıklamasında “kolluk kuvvetlerinin bir mensubunun öldürülmesi” olayıyla bağlantılı olarak soruşturma açıldığı bilgisini verdi. Ukrayna polisinin açıklamasında ise SBU ile herhangi bir bağlantı kurulmadan “kurşun yarası almış bir kişinin” cesedinin bulunduğu aktarıldı.

Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı - 8

RUBIO VE LAVROV, MALEZYA'DA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanları toplantısının marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Bu, Rubio ve Lavrov arasında gerçekleşen ikinci yüz yüze görüşme olurken, iki bakan da görüşme başlarken basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğü bilgisi verildi. 

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