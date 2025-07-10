Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı

KİEV'DE SBU ÇALIŞANINA SUİKAST

Öte yandan, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bir SBU çalışanının başkent Kiev’de öldürülmesi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Kiev’in Golosiivsky ilçesinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri Ukrayna basınına da yansıdı. Görüntülerde bir erkeğin elindeki çantalarla bir otoparkta yürüdüğü, ardından kendisine doğru koşan bir adamın saldırısına uğradığı görülüyor. SBU, saldırıda ölen kişinin kimliğini ya da ne tür bir silah kullanıldığını açıklamadı.

Ukrainska Pravda haber sitesinin haberine göre, öldürülen kişi Albay Ivan Voronych’ti. SBU kaynaklarına dayandırılan haberde, şüphelinin susturucu takılmış bir silah ile Ukraynalı görevliye beş el ateş ettiği bilgisi verildi.