Ukrayna'da güvenlik yetkilisine suikast, Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı
Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın başkent Kiev’i bir kez daha İHA ve füzelerle hedef aldığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nde çalışan bir kişinin de Kiev'de düzenlenen suikastla öldürüldüğü belirtildi. Savaş sürerken ABD ve Rusya dışişleri bakanları Malezya'da bir araya geldi.
Rusya, başkent Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine 728 insansız hava aracı (İHA) ile 13 balistik füze ile düzenlediği savaşın en büyük hava saldırısından bir gün sonra saldırılarını sürdürdü. Rusya güçlerinin bugün erken saatlerde Kiev’e düzenlediği İHA ve füze saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırılar sebebiyle apartmanlarda ve konut olarak kullanılmayan binalarda yangınlar çıktı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bu saldırıda 18 füze ve 400 İHA kullandığı bilgisini verdi.