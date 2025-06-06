Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırıları: Dört kişi hayatını kaybetti

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Ukraynalı yetkililer, saldırılar sebebiyle Kiev’in çeşitli bölgelerindeki apartmanlarda yangınlar çıktığını aktardı.

Görgü tanıkları, saldırıların düzenlendiği bölgelere uzak yerlerde dahi sarsıntıya sebep olacak kadar büyük patlama sesleri duyduklarını anlattı. İHA’ların isabet ettiği en az bir bölgede büyük bir yangın çıktığı bildirildi.