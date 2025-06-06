Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırıları: Dört kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e İHA ve füzelerle düzenlediği hava saldırılarında en az dört kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırıları: Dört kişi hayatını kaybetti - 1

Ukrayna, Rusya’nın başkent Kiev’e gece saatlerinde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda dört kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rus bombardıman uçaklarına düzenlediği “Örümcek Ağı” saldırılarına “karşılık vermek zorunda olduklarını” söylemesinin ardından geldi.

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Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırıları: Dört kişi hayatını kaybetti - 2

20 KİŞİ YARALANDI: “ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR”

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıda yaşanan can kaybının artabileceğini çünkü arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan kişileri aramaya devam ettiğini bildirdi. Kliçko’nun açıklamasına göre, saldırılarda yaralanan 20 kişiden 16’sı hastaneye kaldırıldı.

Hava saldırısı sebebiyle kentteki metro seferleri de sekteye uğradı. Saldırıda istasyonlar arasındaki bir trenin zarar gördüğü bilgisi verildi.

Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırıları: Dört kişi hayatını kaybetti - 3

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Ukraynalı yetkililer, saldırılar sebebiyle Kiev’in çeşitli bölgelerindeki apartmanlarda yangınlar çıktığını aktardı. 

Görgü tanıkları, saldırıların düzenlendiği bölgelere uzak yerlerde dahi sarsıntıya sebep olacak kadar büyük patlama sesleri duyduklarını anlattı. İHA’ların isabet ettiği en az bir bölgede büyük bir yangın çıktığı bildirildi. 

Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırıları: Dört kişi hayatını kaybetti - 4

HALK, METRO İSTASYONLARINA SIĞINDI

Kiev halkı, saldırılar sebebiyle metro istasyonlarına ve yeraltı otoparklarına sığındı. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, Rusya, başkenti İHA’lar ve Kalibr tipi seyir füzeleri ile hedef aldı.

Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırıları: Dört kişi hayatını kaybetti - 5

"ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR"

Kiev’in askeri idaresinin başındaki Tymur Tkachenko, İHA’ların bir apartmanın üst katlarını hedef aldığını ve kentin doğusundaki Darnytskyi’de yangına sebebiyet verdiğini açıkladı. Açıklamada, acil durum elektrik kesintilerinin yapılabileceği ifade edildi. Tkachenko, kentin batısındaki bir ilçedeki bir apartmanda da yangın çıktığını, İHA’lardan düşen parçalara üç ilçede rastlandığını bildirdi. 

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