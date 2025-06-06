Rusya’dan Kiev’e yoğun hava saldırıları: Dört kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e İHA ve füzelerle düzenlediği hava saldırılarında en az dört kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ukrayna, Rusya’nın başkent Kiev’e gece saatlerinde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda dört kişi hayatını kaybetti.
Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rus bombardıman uçaklarına düzenlediği “Örümcek Ağı” saldırılarına “karşılık vermek zorunda olduklarını” söylemesinin ardından geldi.