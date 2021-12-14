Rusya'dan kritik uyarı: Sibirya'daki buzların erimesi antik virüs ve bakterileri serbest bırakacak

PUTİN DE UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkenin kuzeyinde permafrost erimesi ve daha genel olarak küresel ısınma tehdidi hakkında giderek daha fazla yorumda bulunuyor.

Geçen yıl bir konferansta konuşan Putin, “Yaklaşık üç veya dört metre olan permafrostun yüzeye yakın katmanlarının yüzde 25 kadarı 2100 yılına kadar erirse, etkiyi çok güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Bu durum, boru hattı sistemlerini ve permafrost üzerine inşa edilmiş yerleşim bölgelerini etkileyecek” demişti.