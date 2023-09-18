Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat
Rusya, Kuzey Kutbu'ndaki nakliye rotasını korumak amacıyla, kendisini Alaska'dan ayıran denizlerdeki sahte hedeflere seyir füzeleri ateşledi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Finval-2023" isimli askeri tatbikat kapsamında karadan, gemiden ve denizaltından fırlatılan füzelerin kullanıldığını ve yaklaşık 10 bin askeri personel ile uçak ve helikopterlerin de yer aldığını açıkladı. Rusya'nın genişletmeyi plandığı nakliye rotası, Norveç ve Finlandiya sınırlarından ABD'nin en batı noktası olan Bering Boğazı'na kadar uzanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Donanması Komutanı Nikolay Yevmenov komutasında yapılan tatbikatın Kuzey Deniz rotasını korumaya yönelik olduğu kaydedildi.