Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat

RUSYA 30 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

Moskova geçen yıl, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunu azaltmasıyla daha uygulanabilir hale gelen kuzey deniz yolunu geliştirmek için 2035 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolar harcamayı planladığını açıkladı. Bu rota Rusya'nın Norveç ve Finlandiya sınırlarına yakın Murmansk'tan Alaska yakınlarındaki Bering Boğazı'na kadar uzanıyor.