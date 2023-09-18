Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat

Rusya, Kuzey Kutbu'ndaki nakliye rotasını korumak amacıyla, kendisini Alaska'dan ayıran denizlerdeki sahte hedeflere seyir füzeleri ateşledi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Finval-2023" isimli askeri tatbikat kapsamında karadan, gemiden ve denizaltından fırlatılan füzelerin kullanıldığını ve yaklaşık 10 bin askeri personel ile uçak ve helikopterlerin de yer aldığını açıkladı. Rusya'nın genişletmeyi plandığı nakliye rotası, Norveç ve Finlandiya sınırlarından ABD'nin en batı noktası olan Bering Boğazı'na kadar uzanıyor.

Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat - 1

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Donanması Komutanı Nikolay Yevmenov komutasında yapılan tatbikatın Kuzey Deniz rotasını korumaya yönelik olduğu kaydedildi.

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Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat - 2

Taktik içerikli tatbikatın Bering Denizi'nde, Çukotka açıklarında ve yarımadasında yapıldığı belirtilen açıklamada, tatbikata yaklaşık 10 bin askeri personel ile gemi, denizaltı, uçak, helikopter, kıyı füze sistemleri dahil 50'den fazla askeri teçhizatın katıldığı bildirildi.

Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat - 3

Açıklamada, "Tatbikatın tüm bölümleri doğası gereği savunma amaçlıdır ve Rusya'nın kuzeydoğu sınırlarındaki operasyonlar için kuvvet ve birliklerin eğitimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat - 4

"Finval-2023" tatbikatının ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat - 5

Öte yandan Rusya, Ukrayna'da 18 aydır devam eden savaşın silahlı kuvvetleri üzerinde yarattığı baskıya rağmen Kuzey Kutbu ve Uzak Doğu'da güç gösterisinde bulunmaya devam ettiğini göstermek istiyor.

Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat - 6

RUSYA 30 MİLYAR DOLAR HARCAYACAK

Moskova geçen yıl, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'ndaki deniz buzunu azaltmasıyla daha uygulanabilir hale gelen kuzey deniz yolunu geliştirmek için 2035 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolar harcamayı planladığını açıkladı. Bu rota Rusya'nın Norveç ve Finlandiya sınırlarına yakın Murmansk'tan Alaska yakınlarındaki Bering Boğazı'na kadar uzanıyor.

Rusya'dan NATO'ya yeni gözdağı: Seyir füzeleriyle devasa tatbikat - 7

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen ay BRICS ülkeler grubuna yaptığı bir konuşmada rotanın önemini vurgulayarak Rusya'nın yeni limanlar ve yakıt terminalleri inşa etmeyi ve buzkıran filosunu genişletmeyi planladığını söyledi.

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