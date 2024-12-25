Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kenti, güne büyük bir saldırı ile başladı. Balistik füzelerle vurulan kentte 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Dnipro ve Herson da Rus bombalarının hedefi oldu. başkent Kiev'de de alarm durumuna geçen halk, sığınaklara indi. Ukrayna lideri Zelenski, saldırları “insanlık dışı” olarak nitelendirdi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi. Öte yandan Ukrayna'nın Rus bölgelerine yönelik saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda - 1

Ukrayna'nın Harkov kentinin Belediye Başkanı Igor Terekhov, bu sabah yaptığı açıklamada, “büyük bir füze saldırısının” Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki kenti vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı “insanlık dışı” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

“Putin bugün saldırmak için kasıtlı olarak Noel'i seçti. Bundan daha insanlık dışı ne olabilir? Balistik füzeler de dahil olmak üzere 70'ten fazla füze ve 100'den fazla saldırı uçağı.” 

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Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda - 2

KİEV HALKI SIĞINAKLARDA

Zelenski saldırılar nedeniylebirçok bölgede elektrik kesintileri olduğunu söyledi.

“Hedefleri bizim enerjimiz. Ukrayna'da elektrik kesintisi için savaşmaya devam ediyorlar” dedi.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko, iletim sistemi operatörünün etkiyi en aza indirmek için elektrik arzına kısıtlamalar getirdiğini bildirdi.

Kentin belediye başkanı Ihor Terekhov, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'a düzenlenen füze saldırısında en az 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda - 3

DNİPRO DA HEDEFTE

Belediye Başkanı Terekhov, “Harkov, büyük bir füze saldırısı altında. Şehirde bir dizi patlama duyuldu ve hala şehre doğru ilerleyen balistik füzeler var” açıklamasını yaptı.

Herson bölgesi valisi de son 24 saat içinde bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Dnipro valisi Sergiy Lysak, Dnipro bölgesinde Noel arifesinde düzenlenen saldırıların ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 43 yaşında bir adamın öldüğünün ve 17 kişinin de yaralandığının tespit edildiğini söyledi.

Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda - 4

RUSYA AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da Kiev'in askeri-endüstriyel kompleksinin çalışmalarını destekleyen kritik enerji tesislerine “büyük bir saldırı” düzenlediğini açıkladı.

Aynı açıklamada Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Vidrodzhennia yerleşim biriminin kontrolünü de ele geçirdiği belirtildi.

Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda - 5

UKRAYNA SALDIRISINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Ukrayna da Rusya'nın Kuzey Osetya bölgesini vurdu.

Bölge valisi Sergei Menyailo, düşürülen bir Ukrayna insansız hava aracından düşen enkazın Vladikavkaz şehrindeki alışveriş merkezinde patlamaya ve yangına neden olduğunu söyledi.

Alışveriş merkezinin içinde bir kadının öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde 119 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna'ya komşu Kursk bölgesindeki Rus kasabası Lgov'da da dört kişi Kiev saldırısında öldü. 5 kişi ise yaralandı.

Bölge valisi Alexander Khinshtein, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada “Ukrayna silahlı kuvvetlerinin barışçıl Lgov'a yönelik barbarca bombardımanı sonucunda üç kişi öldü ve bir kişi de daha sonra hastanede hayatını kaybetti” dedi.

Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda - 6
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