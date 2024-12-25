Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kenti, güne büyük bir saldırı ile başladı. Balistik füzelerle vurulan kentte 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Dnipro ve Herson da Rus bombalarının hedefi oldu. başkent Kiev'de de alarm durumuna geçen halk, sığınaklara indi. Ukrayna lideri Zelenski, saldırları “insanlık dışı” olarak nitelendirdi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi. Öte yandan Ukrayna'nın Rus bölgelerine yönelik saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Harkov kentinin Belediye Başkanı Igor Terekhov, bu sabah yaptığı açıklamada, “büyük bir füze saldırısının” Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki kenti vurduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı “insanlık dışı” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:
“Putin bugün saldırmak için kasıtlı olarak Noel'i seçti. Bundan daha insanlık dışı ne olabilir? Balistik füzeler de dahil olmak üzere 70'ten fazla füze ve 100'den fazla saldırı uçağı.”