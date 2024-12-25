Rusya'dan Noel bombardımanı: Balistik füzeler sonrası Ukrayna alarmda

Ukrayna'nın Harkov kentinin Belediye Başkanı Igor Terekhov, bu sabah yaptığı açıklamada, “büyük bir füze saldırısının” Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki kenti vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıyı “insanlık dışı” olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

“Putin bugün saldırmak için kasıtlı olarak Noel'i seçti. Bundan daha insanlık dışı ne olabilir? Balistik füzeler de dahil olmak üzere 70'ten fazla füze ve 100'den fazla saldırı uçağı.”