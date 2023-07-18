Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu
Rusya-Ukrayna savaşı, 510'uncu gününde devam ediyor. Ukrayna, dün gece Rusların Ukrayna’nın güneyine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki limanda büyük hasar oluşturdu. Diğer taraftan Rusya, Kırım’a gece Ukrayna tarafından düzenlenen 28 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.
Ukrayna Güney Operasyonel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rus ordusunun Ukrayna’nın güney bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.