Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu

Rusya-Ukrayna savaşı, 510'uncu gününde devam ediyor. Ukrayna, dün gece Rusların Ukrayna’nın güneyine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki limanda büyük hasar oluşturdu. Diğer taraftan Rusya, Kırım’a gece Ukrayna tarafından düzenlenen 28 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 1

Ukrayna Güney Operasyonel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rus ordusunun Ukrayna’nın güney bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 2

Karadeniz tarafından Odessa’ya 6 Kalibr füzesinin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, “Tüm füzeler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi. 21 Şahid İHA’sı Odessa bölgesinde düşürüldü.” ifadesi kullanıldı.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 3

Açıklamada, füzelerin vurulması sonucu oluşan patlama dalgası ve düşürülen füze parçaları nedeniyle liman altyapısının ve çok sayıda evin hasar gördüğü, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 4

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da dün gece Rusların Ukrayna’ya güney yönünden 6 Kalibr füzesi ve 36 İHA ile saldırdığı kaydedildi.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 5

Açıklamada, Ukrayna hava savunma güçleri ve araçlarıyla 6 füzenin ve 32 İHA’nın imha edildiği belirtilerek “Kalibr seyir füzelerinin ve İHA’ların büyük çoğunluğu güneydeki Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinde düşürülürken, diğerleri Donetsk, Harkiv ve Dnipro bölgelerinde vuruldu.” ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 6

RUSYA: 28 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere 28 İHA ile “terör saldırısı” girişiminde bulunduğu belirtilerek bu saldırıların engellendiği kaydedildi.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 7

Rus hava savunma sistemlerinin 17 İHA’yı imha ettiği, 11'ini de elektronik harp araçlarıyla engellediği ifade edilen açıklamada, İHA’ların hedefine ulaşamadan düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 8

Açıklamada, “Engellenen terör saldırısı sonucunda can kaybı veya hasar meydana gelmedi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 9

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, dün Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından iki insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 10
Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Limanda büyük hasar oluştu - 11
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