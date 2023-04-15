Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'nın Slovyansk şehrine yaptığı füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, enkaza dönen bir binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 1

Rusya'nın Ukrayna'nın Slovyansk şehrine yaptığı füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken, enkaza dönen bir binada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 2

Liakh, saldırı sonucu enkaza dönen bir konuttan, gece bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 3

Saldırıda ölenlerin sayısının 9'a çıktığını aktaran Liakh, yaralı sayısının ise 21'e yükseldiğini belirtti.

Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 4

Rus ordusunun, Slovyansk'a dün düzenlediği füze saldırıları sonucu 6 katlı konut ile çevredeki bazı konutlar ve araçlarda hasar oluşmuştu.

Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 5

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 6
Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 7
Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 8
Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 9
Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 10
Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 11
Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 12
Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 13
Rusya'dan Slovyansk'a füze saldırısı: Ölü sayısı 9'a yükseldi - 14
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