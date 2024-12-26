Rusya'dan Suriye mesajı: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz
Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin sınırdaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşıladıklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Rus ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Lavrov, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirtti.
Rus bakan, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları ancak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz." dedi.