Rusya'dan Suriye mesajı: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz

"ABD VE AVRUPA SURİYE'DE TOPRAK PEŞİNDE"

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Şara, ülkelerimizin ilişkilerini uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımı destekliyoruz. Suriye ile her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırız" dedi.

Lavrov, Batı'nın Şara'ya ve yanındakilere baskı kurduğunu ifade etti ve şunları ekledi: "Amerikalılar ve Avrupalılar (Suriye'de) aktif hale geldi. Herkes, Suriye'de tüm siyasi ve etnik gruplar arasında birliğin sağlanmasına yönelik değil, etki oluşturma ve toprak ele geçirme yönünde çalışmak istiyor."