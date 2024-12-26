Rusya'dan Suriye mesajı: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz

Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin sınırdaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Rusya'dan Suriye mesajı: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz - 1

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Rus ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Rus bakan, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları ancak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz." dedi.

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Rusya'dan Suriye mesajı: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz - 2

"SURİYE'DE TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam'daki Rus diplomatlarının geri çağrılmadığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinin eskiden olduğu gibi faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Lavrov, şunları anlattı: "Diplomatik temsilciliğimiz üzerinden Suriye’nin yeni yönetim temsilcileriyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve büyükelçiliğimizin güvenli şekilde çalışmasını sürdürmesi ile ilgili konuları istişare ediyoruz. Genel olarak ikili ilişkilerle ilgili diğer konuları ve bölgesel gündemdeki konular ilişkin diyaloğa hazırız ve bundan yanayız."

Rusya'dan Suriye mesajı: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz - 3

"ABD VE AVRUPA SURİYE'DE TOPRAK PEŞİNDE"

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın Rusya ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Şara, ülkelerimizin ilişkilerini uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımı destekliyoruz. Suriye ile her alanda işbirliğini sürdürmeye hazırız" dedi.

Lavrov, Batı'nın Şara'ya ve yanındakilere baskı kurduğunu ifade etti ve şunları ekledi: "Amerikalılar ve Avrupalılar (Suriye'de) aktif hale geldi. Herkes, Suriye'de tüm siyasi ve etnik gruplar arasında birliğin sağlanmasına yönelik değil, etki oluşturma ve toprak ele geçirme yönünde çalışmak istiyor." 

Rusya'dan Suriye mesajı: Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayışla karşılıyoruz - 4
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