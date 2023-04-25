Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı

"UKRAYNA SİVASTOPOL'E SALDIRIYOR"

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın Sivastopol’de insansız deniz araçlarıyla Rus Karadeniz Filosu’na yönelik saldırısının garantileri ihlal ettiğini ve Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın uzatılmasını tehlikeye attığını duyurdu.