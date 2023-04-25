Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda 1 kişinini hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Zelenski, hala enkaz altında bulunan kişilerin öldüğünü belirterek ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, Harkiv'in  doğusundaki Kupyansk kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı - 2

Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini ve enkaz altında hala insanların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı - 3

Zelenski, "Merhumun yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu savaş suçlarını işleyenler mutlaka adalet önüne çıkarılacak." dedi.

Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı - 4

"UKRAYNA SİVASTOPOL'E SALDIRIYOR"

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın Sivastopol’de insansız deniz araçlarıyla Rus Karadeniz Filosu’na yönelik saldırısının garantileri ihlal ettiğini ve Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın uzatılmasını tehlikeye attığını duyurdu.

Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı - 5

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın geçen yıl ekim ayında insansız deniz araçlarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru'nun güvenliğini sağlamakla görevli Rus Karadeniz Filosu gemilerine ve sivil gemilere “terör saldırısı” düzenlediği için Rusya’nın Ukrayna limanlarından tahıl ürünleri çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldığı hatırlatıldı.

Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı - 6

Açıklamada, “Sadece Türkiye’nin garantileri ve Ukrayna’nın limanlarını ve insani koridoru Rusya'ya karşı askeri eylemlerde kullanmama konusunda yazılı taahhütleri sayesinde bu anlaşma yenilenmişti.” ifadesine yer verildi.

Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk'a hava saldırısı - 7
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