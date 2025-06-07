Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu?

Kiev’in Rus savaş uçaklarını hedef alan “Örümcek Ağı” operasyonunun ardından, Moskova’dan geniş çaplı misilleme geldi. Ancak Kremlin yanlıları daha sert –hatta nükleer– bir karşılık istiyor. Kiev’de ise halk, “asıl misilleme henüz gelmedi” endişesiyle diken üstünde.

Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu? - 1

Rusya, Ukrayna'nın hava üslerine düzenlediği ani saldırıdan birkaç gün sonra ülkenin başkenti ve diğer bölgelerine benzeri görülmemiş büyüklükte bir insansız hava aracı ve füze saldırısı başlattı.

Ukraynalı yetkililer, seyir füzeleri ve yüzlerce İHA'nın fırlatılması sonucu beş kişinin öldüğünü, 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırılar başkent Kiev ve kuzeydeki Çernigiv kentinin yanı sıra kuzeybatıdaki Lutsk ve Ternopil kentlerini hedef aldı.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu? - 2

UKRAYNA'NIN "TAMAMINI" HEDEF ALAN EN BÜYÜK SALDIRI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın gece boyunca 400’den fazla İHA ve 40 füze kullandığını belirterek, saldırının savaşın en büyük bombardımanlarından biri olduğunu söyledi.

Moskova'nın saldırısının 80 kişiyi yaraladığı ve batıdaki Lviv'den kuzeydoğudaki Sumy'ye kadar dokuz bölgeyi kapsayrak Ukrayna'nın "neredeyse tamamını" hedef aldığı aktarıldı.

Rusya, saldırıların "Kiev rejiminin terör eylemlerine" yanıt olduğunu belirterek, askeri tesislerin hedef alındığını söyledi.

Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu? - 3

UKRAYNA MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYORDU

Rusya, üç yıldır süren tam ölçekli savaş boyunca Ukrayna’yı neredeyse her gün hedef alıyor.

Ancak Ukraynalılar, Rusya’nın stratejik uçak filosunun üçte birinden fazlasını hedef alan operasyonun ardından, olası bir misillemeye karşı hazırlık yapıyordu.

Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu? - 4

"UKRAYNALILAR PUTİN'E SEBEP VERDİ"

Saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın Rusya'ya düzenlediği son saldırılara karşılık verileceği yönündeki uyarısının ardından gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump ise cuma gecesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukraynalılar, Putin’e dün gece içeri girip onları bombalaması için bir sebep verdi” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu? - 5

RUSYA BU KADARLA YETİNECEK Mİ?

Saldırının, Rusya’nın taahhüt ettiği misilleme olup olmadığı ya da Putin’in gerilimi daha da tırmandırmayı planlayıp planlamadığı henüz netlik kazanmadı.

Ancak Kiev’in operasyonunun Kremlin’e yaşattığı utancın ardından, Kremlin yanlısı uzmanlardan sert—hatta nükleer— bir karşılık verilmesi yönünde peş peşe çağrılar yükseldi.

Ukraynalılar, Kiev'in başarılı operasyonunun haberleriyle cesaretlenmiş olsalar da, birçoğu Rusya'nın nasıl karşılık vereceği konusunda tedirgin.

Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu? - 6

"SAVAŞIN DİĞER GECELERİNDEN FARKSIZ"

Ukraynalı bir kadın, saldırıların ardından CNN International'a konuştu.

Olha isimli genç kadın, Rusya’dan gelen bu sözde “misillemenin”, savaşın diğer gecelerinden pek farkı olmadığını söyledi.

Kiev'de yaşayan genç kadın, “Belki bu misillemeydi, ama belki de asıl misilleme henüz gelmedi. Her iki durumda da bu, ne düşmana ne de ülkemize yönelik tutumumuzu değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu? - 7

UKRAYNA OPERASYONA DEVAM EDİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın “Örümcek Ağı” operasyonundan zarar görmeyen uçaklarının büyük kısmını konuşlandırdığı iki Rus hava üssüne gece yarısı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kremlin'i hazırlıksız yakalayan operasyonun, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenlemek ve sivilleri öldürmek için kullandığı uçakları hedef aldığı vurgulandı.

Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu? - 8

Rusya'nın cuma günü gerçekleştirdiği büyük çaplı saldırının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Moskova'nın imha edilen uçaklarının intikamını bir kez daha "Ukrayna'daki sivillere saldırarak" aldığını söyledi.

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