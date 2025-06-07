Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu?
Kiev’in Rus savaş uçaklarını hedef alan “Örümcek Ağı” operasyonunun ardından, Moskova’dan geniş çaplı misilleme geldi. Ancak Kremlin yanlıları daha sert –hatta nükleer– bir karşılık istiyor. Kiev’de ise halk, “asıl misilleme henüz gelmedi” endişesiyle diken üstünde.
Rusya, Ukrayna'nın hava üslerine düzenlediği ani saldırıdan birkaç gün sonra ülkenin başkenti ve diğer bölgelerine benzeri görülmemiş büyüklükte bir insansız hava aracı ve füze saldırısı başlattı.
Ukraynalı yetkililer, seyir füzeleri ve yüzlerce İHA'nın fırlatılması sonucu beş kişinin öldüğünü, 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Saldırılar başkent Kiev ve kuzeydeki Çernigiv kentinin yanı sıra kuzeybatıdaki Lutsk ve Ternopil kentlerini hedef aldı.