Rusya’dan Ukrayna’ya en büyük saldırı: Beklenen misilleme bu mu?

"SAVAŞIN DİĞER GECELERİNDEN FARKSIZ"

Ukraynalı bir kadın, saldırıların ardından CNN International'a konuştu.

Olha isimli genç kadın, Rusya’dan gelen bu sözde “misillemenin”, savaşın diğer gecelerinden pek farkı olmadığını söyledi.

Kiev'de yaşayan genç kadın, “Belki bu misillemeydi, ama belki de asıl misilleme henüz gelmedi. Her iki durumda da bu, ne düşmana ne de ülkemize yönelik tutumumuzu değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.