Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı

Rusya, bir gecede Ukrayna’ya 367 İHA ve füze ile saldırdı. Bu, İHA ve füze sayısı açısından Rusya’nın Ukrayna’ya bir gecede düzenlediği en büyük hava saldırısı oldu.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 1

Rusya ve Ukrayna arasında en büyük esir takasının gerçekleştiği günlerde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları da devam ediyor. Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın pek çok kentine kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Rusya’nın 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşta ilk defa tek bir gecede bu kadar çok insansız hava aracı (İHA) ve füze ile saldırı düzenlediği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 2

48 SAATTE 2’NCİ BÜYÜK SALDIRI

BBC’nin haberine göre, Ukrayna makamları, saldırılarda aralarında üç çocuğun da olduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, bu, Rusya’nın son 48 saat içinde Ukrayna’ya düzenlediği ikinci büyük saldırı oldu. The Guardian gazetesi de bunun savaşın başından bu yana Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik en büyük hava saldırısı olduğunu aktardı.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 3

ZELENSKİ: RUSYA ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılara ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin 30’dan fazla kent ve köyde çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi. “Rusya’nın savaşı sürdürdüğünü ve her gün öldürmeye devam ettiğini” söyleyen Zelenski, “Dünya bir haftasonu daha devam edebilir ama savaş haftaiçlerine ve haftasonlarına rağmen sürüyor. Bu, göz ardı edilemez” dedi. Zelenski, bir kez daha savaşın sona ermesi için Moskova’ya yönelik baskının artırılması çağrısı yaptı.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 4

“ABD’NİN SESSİZLİĞİ PUTİN’İ CESARETLENDİRİR”

Rusya’ya baskı uygulamadan savaşın ve “bu acımasızlığın” sona erdirilemeyeceğine dikkat çeken Zelenski, Moskova’ya yönelik yeni yaptırım çağrısında da bulundu. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e işaret ederek “Amerika’nın sessizliği sadece Putin’i cesaretlendirir” değerlendirmesinİ yaptı.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 5

“RUSYA, 367 FÜZE VE İHA FIRLATTI”

Cumartesi gecesi, Rusya’nın fırlattığı İHA ve füze sayısı açısından şu ana kadar kayıtlara geçen en büyük saldırı oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, Rusya güçleri, 24 Mayıs Cumartesi günü yerel saatle 20.40’tan bu yana 298 İHA ve 69 füze olmak üzere 367 füze, İHA ve drone fırlattı. Hava Kuvvetleri, 45 seyir füzesinin vurularak düşürüldüğünü ve 266 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Fırlatılan füze ve İHA’lardan Ukrayna’nın çoğu bölgesinin etkilendiği, 22 noktanın isabet aldığı bildirildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 6

“AYNI AİLEDEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ”

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko’nun açıklamasına göre, 13 bölgeye yönelik düzenlenen ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda 70’ten fazla kişi yaralandı, 80 konut zarar gördü ve 27 yangın çıktı. Klymenko, söz konusu saldırıları “sivilleri hedef alan birleşik ve acımasız” eylemler olarak tarif etti. Ukrayna makamlarının açıklamasına göre, hayatını kaybeden 12 kişiden üçü, 8, 12 ve 17 yaşındaki çocuklardı. Klymenko, çocukların hepsinin aynı aileden olduğunu, anne ve babalarının hastanede olduğunu belirtti.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 7

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerine yüksek hassasiyetli silah ve İHA’lar ile saldırı düzenlediklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi. 

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 8

"SALDIRININ HEDEFİNE ULAŞILDI"

Ukrayna'daki unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında, füze parça, radyo elektronik cihaz, patlayıcı madde, roket itici yakıt ve İHA üreten işletmeler ile radyo teknik istihbarat ve uydu merkezlerine denizden, havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu.

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