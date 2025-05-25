Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı
Rusya, bir gecede Ukrayna’ya 367 İHA ve füze ile saldırdı. Bu, İHA ve füze sayısı açısından Rusya’nın Ukrayna’ya bir gecede düzenlediği en büyük hava saldırısı oldu.
Rusya ve Ukrayna arasında en büyük esir takasının gerçekleştiği günlerde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları da devam ediyor. Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın pek çok kentine kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Rusya’nın 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşta ilk defa tek bir gecede bu kadar çok insansız hava aracı (İHA) ve füze ile saldırı düzenlediği belirtildi.