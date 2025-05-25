Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı

ZELENSKİ: RUSYA ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılara ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin 30’dan fazla kent ve köyde çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi. “Rusya’nın savaşı sürdürdüğünü ve her gün öldürmeye devam ettiğini” söyleyen Zelenski, “Dünya bir haftasonu daha devam edebilir ama savaş haftaiçlerine ve haftasonlarına rağmen sürüyor. Bu, göz ardı edilemez” dedi. Zelenski, bir kez daha savaşın sona ermesi için Moskova’ya yönelik baskının artırılması çağrısı yaptı.