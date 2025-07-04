Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırısında 23 kişi yaralandı. Ukrayna'ya göre, Rusya, gece saatlerinde savaşın en büyük hava saldırısını düzenledi.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 1

Ukrayna, Rusya’nın gece saatlerinde düzenlediği saldırının savaşın en büyük hava saldırısı olduğunu açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri temsilcisi Yuriy Ignat, Rusya’nın 550 insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlattığını ve bunun bir rekor olduğunu söyledi. Ignat, bu İHA ve füze sayısının Rusya’nın tek bir saldırıda kullandığı en yüksek sayıda İHA ve füze olduğunu sözlerine ekledi. 

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 2

KİEV'DE EN AZ 14 YARALI

Rusya’nın hava saldırısı, başkent Kiev’i de hedef aldı. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın gece saatlerinde Kiev’e düzenlediği İHA saldırısında 23 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda demiryolu altyapısının da zarar gördüğü, kent çapında bina ve araçların alevler içinde kaldığı açıklandı. 

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 3

10 İLÇEDE HASAR OLUŞTU

Kiev Belediye başkanı Vitali Kliçko, başkentteki duruma ilişkin açıklamasında, saldırıda 23 kişinin yaralandığını ve 14'ünün hastaneye kaldırıldığını söyledi. Telegram hesabından paylaşımda bulunan Kliçko, Dnipro Nehri’nin iki yakasındaki 10 ilçede Rusya’nın saldırıları sebebiyle hasar oluştuğunu, bir İHA’dan düşen parçaların Holosiivskyi ilçesindeki bir sağlık tesisinde yangına sebep olduğunu söyledi. 

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 4

İHA'LARDAN DÜŞEN PARÇALAR YANGIN ÇIKARDI

Belediye başkanının açıklamasına göre, İHA parçaları Svyatoshynskyi ilçesinde bir deponun ve araçların da üzerine düştü, bu sebeple bu bölgede de yangınlar çıktı. İHA’lar sebebiyle komşu Solomanskyi ilçesindeki bir binanın çatısı ve bahçesi ile Shevchenkivskyi’deki bir konutta da yangın çıktı.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 5

DEMİRYOLU ALTYAPISI DA ZARAR GÖRDÜ

Görgü tanıkları da Ukrayna hava savunma sistemlerinin İHA’ları düşürmeye çalıştığı saatlerde bir dizi patlama sesi duyduklarını aktardı. Ukrayna devlet demiryolları şirketi Ukrzaliznytsia, Kiev’e yönelik saldırıda kentin demiryolu altyapısının hasar gördüğünü, bu durumun tren seferlerinde gecikmelere sebep olduğunu, bazı yolcu trenlerinin başka bölgelere yönlendirildiğini açıkladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 6

ZELENSKİ'DEN YAPTIRIM ÇAĞRISI

Saldırılara ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da açıklama yapıldı. Rusya’nın büyük bir baskı olmadan bu tür saldırılarını durdurmayacağını söyleyen Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlara ve insan canına yönelik böyle her bir saldırı için ekonomilerine, gelirlerine ve altyapılarına uygun yaptırımların ve diğer yaptırımların (etkisini) hissetmeliler” diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı, “Ancak Rusya bir kez daha savaş ve terörü bitirme niyeti olmadığını gösteriyor” dedi. 

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 7

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ardından bugün ilerleyen saatlerde bir açıklama yaparak Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Kiev yönetiminin "terör eylemlerinde bulunduğu" belirtilen açıklamada, Rus ordusunun buna karşılık Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı - 8

"SALDIRI HEDEFİNE ULAŞTI"

Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev yönetiminin terör eylemlerine karşılık olarak, gece Kiev'deki İHA'lar, FPV dronları, robot sistemleri ve çeşitli askeri ekipmanlar geliştiren ve üreten işletmeleri, askeri havaalanı altyapısı ve petrol rafinerisine yönelik karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah, hipersonik 'Kinjal' füze sistemi ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

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