Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı

ZELENSKİ'DEN YAPTIRIM ÇAĞRISI

Saldırılara ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da açıklama yapıldı. Rusya’nın büyük bir baskı olmadan bu tür saldırılarını durdurmayacağını söyleyen Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlara ve insan canına yönelik böyle her bir saldırı için ekonomilerine, gelirlerine ve altyapılarına uygun yaptırımların ve diğer yaptırımların (etkisini) hissetmeliler” diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı, “Ancak Rusya bir kez daha savaş ve terörü bitirme niyeti olmadığını gösteriyor” dedi.