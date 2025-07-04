Rusya'dan Ukrayna'ya savaşın en büyük hava saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırısında 23 kişi yaralandı. Ukrayna'ya göre, Rusya, gece saatlerinde savaşın en büyük hava saldırısını düzenledi.
Ukrayna, Rusya’nın gece saatlerinde düzenlediği saldırının savaşın en büyük hava saldırısı olduğunu açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri temsilcisi Yuriy Ignat, Rusya’nın 550 insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlattığını ve bunun bir rekor olduğunu söyledi. Ignat, bu İHA ve füze sayısının Rusya’nın tek bir saldırıda kullandığı en yüksek sayıda İHA ve füze olduğunu sözlerine ekledi.