Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor

The Times gazetesinin analizine göre, eğitimsiz Rus askerler Ukrayna kaynaklarını tüketmek için ön cephede savaşmaya gönderiliyor. Ağustos ve eylül, üç yıllık savaşın şimdiye kadarki en kanlı ayları oldu. Toprak kazanımı uğruna her gün bin 200'den fazla Rus askeri öldü ve yaralandı. Rusya toprak kazandıkça, askeri uzmanlar bunun acımasız ama etkili bir taktik olduğunu söylüyor. İşte Rusya'nın işe yarayan "ölüme gönderme" stratejisi...

Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor - 1

"KIYMA MAKİNESİ"

"Kıyma makinesi" terimi, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesini ele geçirmek için başlattığı askeri stratejisinin bir sembolü haline geldi.

The Times gazetesinin analizine göre, eğitimsiz Rus askerler Ukrayna kaynaklarını tüketmek için ön cephede savaşmaya gönderiliyor.

Son birkaç ayda Kremlin'in toprak kazanmak uğruna kaybetmeyi göze aldığı asker sayısında eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandı.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor - 2

HER GÜN 20 İLA 30 ASKER ÖLÜYOR

ABD istihbaratına göre, ağustos ve eylül, üç yıllık savaşın şimdiye kadarki en kanlı ayları oldu. Her gün bin 200'den fazla Rus askeri öldü ve yaralandı.

Rusya'nın, zorlu kış koşulları başlamadan önce saldırılarını artırdığı düşünülüyor.

Donetsk bölgesindeki Ukrayna askerleri, her gün düzenlenen saldırılarda 20 ila 30 Rus askerinin makineli tüfek ateşi ve topçu ateşi altında öldüğünü tahmin ediyor.

Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor - 3

İNTİHAR STRATEJİSİ

İntihar gibi görünse de, bu strateji etkisiz değil. Açık kaynaklı istihbarat örgütü Black Bird Group'a göre, Rusya son iki ayda 2022'den beri görülmemiş bir hızla toprak kazandı.

Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor - 4

"GÖNDERDİKLERİ KİŞİLER SAVAŞÇI DEĞİL"

2021'de orduya katılan ve şu anda bölüğünün komutan yardımcısı olan Kievli asker Andriy, "Bu baskınlarda gönderdikleri kişiler gerçek savaş birimleri değil ve kötü eğitimliler. Ama yine de mühimmat kaynaklarımızı tüketiyor ve her seferinde adamlarımızdan biri yaralanıyor veya ölüyor." diye konuştu.

Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor - 5

"İLKEL SALDIRILAR AMA İŞE YARIYOR"

Bu baskınların tek amacının kaynakları tüketmek ve dikkat dağıtmak olduğunu vurgulayan Andriy, "Bazen biri bizim yanımıza gelip ağaç hattının içine saklanıyor. Sonra günün geri kalanını onları aramakla geçirmek zorundayız - ve sonra onları yok etmekle. İlkel bir saldırı ama işe yarıyor. İki hafta önce 500 metre ilerlemeyi başardılar." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor - 6

UKRAYNA'NIN LOJİSTİK MERKEZİ

Andriy'nin tugayının ocak ayından beri bulunduğu Kurakhove bölgesi, şu anda 600 millik cephenin tamamında en ağır çatışmaların yaşandığı yer.

Önemli bir enerji ve lojistik merkezi olan Kurakhove, yazdan beri sürekli saldırı altında olan Pokrovsk'un 35 mil güneyinde yer alıyor.

Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor - 7

BİNALARIN YÜZDE 70'İ YIKILDI

Her iki kasabanın ele geçirilmesi, Ukrayna'nın hala yaklaşık üçte birini kontrol ettiği Donetsk bölgesinin geri kalanına ilerlemek için gereken ortamı sağlayacaktır.

Kurakhove, Rus saldırıları nedeniyle yavaş yavaş yerle bir ediliyor. Yerel yönetime göre, tüm binaların yaklaşık yüzde 70'i artık yıkılmış veya hasar görmüş durumda.

DAHA FAZLA GÖSTER