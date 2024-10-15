Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor

HER GÜN 20 İLA 30 ASKER ÖLÜYOR

ABD istihbaratına göre, ağustos ve eylül, üç yıllık savaşın şimdiye kadarki en kanlı ayları oldu. Her gün bin 200'den fazla Rus askeri öldü ve yaralandı.

Rusya'nın, zorlu kış koşulları başlamadan önce saldırılarını artırdığı düşünülüyor.

Donetsk bölgesindeki Ukrayna askerleri, her gün düzenlenen saldırılarda 20 ila 30 Rus askerinin makineli tüfek ateşi ve topçu ateşi altında öldüğünü tahmin ediyor.