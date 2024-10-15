Rusya'nın acımasız taktiği: Eğitimsiz askerler ölüme gönderiliyor
The Times gazetesinin analizine göre, eğitimsiz Rus askerler Ukrayna kaynaklarını tüketmek için ön cephede savaşmaya gönderiliyor. Ağustos ve eylül, üç yıllık savaşın şimdiye kadarki en kanlı ayları oldu. Toprak kazanımı uğruna her gün bin 200'den fazla Rus askeri öldü ve yaralandı. Rusya toprak kazandıkça, askeri uzmanlar bunun acımasız ama etkili bir taktik olduğunu söylüyor. İşte Rusya'nın işe yarayan "ölüme gönderme" stratejisi...
"KIYMA MAKİNESİ"
"Kıyma makinesi" terimi, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesini ele geçirmek için başlattığı askeri stratejisinin bir sembolü haline geldi.
The Times gazetesinin analizine göre, eğitimsiz Rus askerler Ukrayna kaynaklarını tüketmek için ön cephede savaşmaya gönderiliyor.
Son birkaç ayda Kremlin'in toprak kazanmak uğruna kaybetmeyi göze aldığı asker sayısında eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandı.