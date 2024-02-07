Rusya'nın aktif savaş araçları 6 ay içinde tükenebilir

Geçtiğimiz cumartesi günü, Moskova için savaşın en kötü günlerinden biriydi. Rus ordusu Ukrayna ile çatışmalarda en az 54 aracını kaybetti, 16 tanesi de hasar gördü.

Araç kayıplarını hesaplayan ve günlük bir liste yayınlayan açık kaynak analisti Andrew Perpetua, cumartesi günkü kayıpların trajik bir rekor kırdığını söyleyerek, "Bu, bir günde bulduğum en yüksek veri" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ise aynı gün içinde 9 aracını kaybetti ve 21 araç hasar gördü.