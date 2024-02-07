Rusya'nın aktif savaş araçları 6 ay içinde tükenebilir

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana geçen 707 günden beri iki taraf da savaş araçlarını ve ekipmanlarını kaybetmeye devam ediyor. Rus kuvvetleri bu 707 günde her gün ortalama 19 tank, savaş aracı, obüs veya diğer ağır silahlarını kaybetti.

Rusya'nın aktif savaş araçları 6 ay içinde tükenebilir - 1

Geçtiğimiz cumartesi günü, Moskova için savaşın en kötü günlerinden biriydi. Rus ordusu Ukrayna ile çatışmalarda en az 54 aracını kaybetti, 16 tanesi de hasar gördü.

Araç kayıplarını hesaplayan ve günlük bir liste yayınlayan açık kaynak analisti Andrew Perpetua, cumartesi günkü kayıpların trajik bir rekor kırdığını söyleyerek, "Bu, bir günde bulduğum en yüksek veri" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ise aynı gün içinde 9 aracını kaybetti ve 21 araç hasar gördü.

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Rusya'nın aktif savaş araçları 6 ay içinde tükenebilir - 2

Ruslar'ın kayıpları arasında 16 tank, 29 savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı yer alıyordu.

Ukrayna'nın kayıpları ise çoğunlukla ordunun ikmal seferleri için kullandığı kamyonlar ve sivil araçlardan oluşuyordu. Ukraynalılar iki tank ve tek bir zırhlı personel taşıycı kaybetti.

Rusya'nın aktif savaş araçları 6 ay içinde tükenebilir - 3

KREMLİN KAYIPLARA RAĞMEN SAVAŞI SÜRDÜREBİLECEK Mİ?

Sorulması gereken soru, Kremlin için bu kayıp oranının sürdürülebilir olup olmadığı.

Açık cevap ise; hayır. Yeni zırhlı araçların üretimi gecikmeye devam ederken, Ruslar hala çoğunlukla depolardan çıkardıkları eski Soğuk Savaş dönemi araçları kullanıyor.

Bu rezervler ise oldukça sınırlı ve tükenmeye başladı bile.

Rusya'nın aktif savaş araçları 6 ay içinde tükenebilir - 4

Aralık ayında, Kremlin 4 bin 811 eski savaş aracından oluşan kullanımdan kalkan envanterinin bin 81'ini yeniden etkinleştirmek zorunda kaldı.

Geri kalan 3 bin 730 araçtan en az 765'i ise "tamir edilemeyecek" kadar hasarlı.

Analistlere göre 2022 ve 2023'te Ruslar ayda yaklaşık 80 tank kaybetti.

Eğer bu kayıp oranı 2024'te de devam etseydi ve yeni tankların üretimi ayda 30 ile 40 arasında sabit kalsaydı, Kremlin'in savaş araçlarının tükenmesi iki yılı bulurdu

Rusya'nın aktif savaş araçları 6 ay içinde tükenebilir - 5

Ruslar bu yıl her zamankinden daha hızlı bir şekilde daha fazla araç kaybediyor.

Rus ordusu şu an savaşta ayda yaklaşık 400 tankını kaybediyor.

Bu da 2022 ve 2023'te gözlemlenen oranın yaklaşık 5 katı demek oluyor.

Rusya'nın aktif savaş araçları 6 ay içinde tükenebilir - 6

Bu hesaplamalara göre Rusya önümüzdeki 2 yıl yetecek kadar askeri ekipmana sahip değil ve kayıplar ordu için oldukça yıkıcı.

Çatışmaların aynı şiddetle devam etmesi halinde Rusya 6 ay içinde aktif savaş araçlarını tüketebilir.

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